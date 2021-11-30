FETÖ'cü Enes Kanter ABD vatandaşlığına geçti: Soyadı artık 'Freedom'

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçti.YENİ ADI: ENES KANTER FREEDOMHafta başında yemin töreniyle vatandaşlığı resmiyet kazanacak olan terör destekçisi Kanter, var olan ismine "Freedom (özgürlük)" kelimesini ekleterek, "Enes Kanter Freedom" adını aldı.FETÖ'cü basketbolcunun menajeri Hank Fetic, pazartesi öğleden sonra yapılacak törenle sporcunun ABD vatandaşlığına resmi olarak geçeceğini söyledi. Kanter'in Türkiye pasaportu 2017 yılında iptal edilmişti.