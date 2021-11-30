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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmayacak

NATO Dışişleri Bakanları toplanıyor. Çavuşoğlu, Türkiye’nin geri adım atmayacağını ve S-400’ün saldırı değil savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına anlatacak. Afganistan ve göçmen krizi de masada

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmayacak
Ekleme: 30.11.2021 - 09:11 Güncelleme: 30.11.2021 - 09:17 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmayacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 30 Kasım - 1 Aralık'ta düzenlenecek 'NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilecek toplantıda, 2022 Madrid Liderler Zirvesi'ne giden süreçte, Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanmakta olan gelişmeler ile NATO'nun gündeminde bulunan öncelikli konular ele alınacak. Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle, bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

STOLTENBERG ILE GÖRÜŞME

NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının, başta Rusya olmak üzere ittifakın gündemindeki konuları ele alacağı toplantı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında düzenlenecek. NATO toplantısının bir bölümüne ittifak üyesi olmayan Ukrayna ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları da katılacak.

Bakan Çavuşoğlu'nun, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi bekleniyor. Suriye, Libya, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, S-400, F-16 tedariki ve F-35 konularının masada olacağı görüşmelerde Çavuşoğlu, S-400 meselesinden Türkiye'nin geri adım atmayacağını, bunun bir saldırı değil, savunma sistemi olduğunu mevkidaşlarına bir defa daha anlatacak. Toplantılarda, NATO'nun yaz aylarında çekildiği Afganistan'daki son durum da ele alınacak.

BELARUS - POLONYA SINIRI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi olacak. Başta Belarus'un komşuları Polonya, Litvanya ve Letonya olmak üzere AB ülkeleri, Minsk yönetiminin özellikle bazı Orta Doğu ülkelerinden binlerce kişiyi getirerek sınıra yığdığı, böylece bir göç krizi yaratarak AB'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı suçlamasında bulunuyor. Polonya gibi birçok AB ülkesi de Belarus'un bu krizi Rusya'nın desteğiyle çıkardığı suçlamasını getiriyor.

'TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Halklarıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman Filistinlilerin yanında duracağını bildirdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Filistin hiçbir zaman yalnız kalmayacak! Haklı davası için mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında durmaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.
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