Devlet Bahçeli'den Ali Babacan'a çok sert sözler: Partisini bir kez satan fırsatını bulunca milletini de satar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Gündemi ele alan Bahçeli, dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhur İttifakı'nı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a yüklenen Bahçeli, "Unutulmamalıdır ki, bir kere satan yine satar. Partisini satan fırsatını bulduğunda milletini de satar." dedi. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun, 'İçinde biraz millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını arala' sözlerini hatırlattı, "Millet sevgimin fitresini versem sana ve yanındakilere yüz yıl yeter" diye konuştu. Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'den miting başlatma kararını da eleştirdi, "Kan kardeşiniz HDP ile ilk adımı Kandil'de atın" dedi."SABREDECEĞİZ, AZMEDECEĞİZ, MUTLAKA BAŞARACAĞIZ"Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. MHP, Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için vatanın her noktasındadır. Geçtiğimiz hafta yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Bunu yeterli görmüyoruz. Kalan illerimizi de bu hafta gezeceğiz. Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kötü niyetlileri aktaracağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla kucaklaşacağız. Geliyor gelmekte olan diyorlar ya, biz de gidiyor gitmekte olan diyeceğiz. Gelmeden gittiklerini göstereceğiz. Davetsiz gelen, mindersiz oturur diyeceğiz. Milletimiz varlığına, istiklaline, istikbaline, birliği ve kardeşliğine sahip çıkacak. İftira siyasetine aziz Türk Milleti aldanmayacak, itibar etmeyecektir. Cumhur'un kaderi Cumhuriyet'in kaderidir. Cumhur İttifakı Türkiye'yi kem gözlerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacaktır. Bu inşa hamlesinin hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir. Çalışacağız, çabalayacağız, çağlayacağız, sabredeceğiz, azmedeceğiz, mutlaka başaracağız. 2023'te Türk Milleti'nin yeni bir zaferine imza atacağız.Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleri ile çizmekten başka yol yoktur. Türk Milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmaktadır. Aziz milletimiz yoksul, yorgun, bitkin ve düşkün olduğu dönemlerde bile umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak bir sapma gerçekleştirmemiş.Türk Milleti her çileye dayanmıştır. Ne var ki tarihimiz, ekonomik ambargolarla tahribata uğramıştır.Bu ülke hepimizindir, bu vatan üzerinde yaşayan her insanın namusudur. Erdemli olmak, meseleleri geniş bir açı ile ele almak öncelikle siyasi partilerin, sonra da hepimzin sorumluluğudur. Kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür.Türkiye'nin çıkmaz sokağa girmesini isteyen çevreler var. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur."IŞIK DİYE MİLLETİ ATEŞE ÇEKENLERE, KARANLIK TÜNELE ÇEKMEK İSTEYENLERE AFFIMIZ YOKTUR"Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destan yazdık. Milli mücadelede düşmanın hayallerini Türk süngüsü ile kırdık. Yeri geldi silah bulamadık. Yeri geldik mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. Kuru ekmek ile öğün geçirdik, ne gam ne tasa... Elimizdeki çapalarla, taşlarla düşmana karşı koyduk. Felaketimizin siyasetini yapan ahmaklara sessiz mi kalacağız sanıyorlar? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışanlara duyarsız mı kalacağımızı sanıyorlar? Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız, düşman var ise mutlaka yeneriz. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım. Işık diye milleti ateşe, sonu hüsran bir tünele çekmek isteyenlere affımız, müsamahamız, sabrımız yoktur.Merkez Bankası rezervleri eridi yalanına bel bağlayan CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri gerekmektedir. Ekonomi, rakam, oran, yüzde, matematikten çok daha öte bir alandır, böyle de olmalıdır. Sorun yeni fikirlerde değil, eski fikirlerdedir. 20. yüzyıl ekonomisinin yakasına rasyonel isyan portresi astılar. Aslında hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz, fakat konuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda anlaşabilmiş değiliz. Eski teorik şemaları yıkan yeni keşifler yapmadıkça daha adil, daha eşitlikçi bir dünyaya ulaşmamız sadece entellektüel bir sızlanma olarak kalacaktır.FİRMALARA İNDİRİM ÇAĞRISINe ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz. Önümüzde dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz olarak görülmemelidir. Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, sokakları karıştırmaya çalışan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. Ekonomik dengeleme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görünmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlardan istifade ederek servetlerine servet katanlarla kıran kırana mücadele edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik propagandasına kulak asmadan, darda ve zorda kalan vatandaşlarımıza elimizi uzatabiliriz.Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur.ALİ BABACAN'A ÇOK SERT SÖZLER. PARTİSİNİ SATAN MİLLETİNİ DE SATARBiz kayyum değiliz, MHP'yiz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla. Zillet ittifakı bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak salmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla inmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.ERKEN SEÇİM TARTIŞMASIBu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. PKK'nın terör elebaşları özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir. 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın.SİSTEM TARTIŞMASIGüçlendirilmiş parlamenter sistem zaman kaybıdır. Parlamenter sistemde kurulan hükümetler, özellikle koalisyon hükümetleri ülkeyi tek bir adım öteye götürememişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle çift başlılık sona ermiştir. Cumhurbaşkanı'nı millet aracısız ve doğrudan seçmektedir. Geleceğiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye artık denenmiş yollardan geçmeyecektir.