DEVA Partili Metin Gürcan'ın askeri ve siyasi casusluk yaptığı fotoğraflar ortaya çıktı

DEVA Partisi kurucu üyelerinden olan ve 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanan Metin Gürcan'ın yabancı diplomatlarla AVM ve otellerde yaptığı görüşmelere dair görüntülere ulaşıldı. Devletin askeri, ekonomik ve siyasi bilgilerini aktardığı, karşılığında ise 500 dolar aldığı kaydedilen Gürcan'ın mahkeme kararıyla adım adım takip edildiği ortaya çıktı. Gürcan'ın yapılan teknik ve fiziki takipte Ankara'da bulunan bir AVM'nin otoparkında yabancı diplomatlarla görüştüğü görüşmenin ardından zarf ile aldığı parayı kendi banka hesabına yatırdığı tespit edildi. 6 aylık ücreti peşin isteyen Gürcan'ın Türkiye'nin uluslararası yaptığı görüşmeleri de yabancı diplomatlara para karşılığı bildirdiği belirlendi. AVM otoparkında yaptığı görüşme sonrası 500 euro aldığını söyleyen ancak hemen sonrasında parayı bankamatiğe yatırmaya çalışan Güncan'ın banka ile yazışmalarında zarfla aldığı paranın 3 bin 50 euro olduğu tespit edildi. Gürcan'ın zarfla aldığı parayı bankamatikten yatırmaya çalıştığı anlar da işte böyle görüntülendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilmiş emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Siyasi ve askeri casusluk' suçundan tutuklanmıştı. Gürcan'ın ifadesinde yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, ülkenin iç ve dış politikaları hakkında bilgiler verdiği ortaya çıkarken, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelere ilişkin bilgi ve analizler paylaştığı karşılığında ise ücret aldığı tespit edildi.Soruşturma kapsamında alınan mahkeme kararlarına istinaden adım adım izlenen Gürcan, bir diplomatla Ankara'da bulunan bir AVM'nin kapalı otoparkında görüştü. O görüşmelerde adım adım izlendi. Kamera kayıtları sorulan Gürcan, pandemi nedeniyle açık ortak alan olmamasından dolayı otoparkta görüştüklerini öne sürdü. Kamera kayıtlarında X şahsın ceketinin cebinden çıkardığı zarfı Gürcan'a verdiği görüntülerin yer alması üzerine Gürcan ifadesinde, 'Bu zarfı danışmanlık hizmeti olarak verdiğim bölgesel açık kaynak haber tarama ve analiz çizelgelere bedeli olarak elden taktim ettiği zarf içerisinde 500 euro ödeme vardır' dedi. Gürcan'ın parayı aldıktan sonra ATM'ye gittiği görüntüleri üzerine, 'Fikri ürünüm olan ve tamamen açık kaynaklardan derlediğim kendisine de periyodik olarak gönderdiğim Suriye, Irak, İran, Afganistan, Türkiye, Libya ve zaman zaman hazırladığım Yunanistan ve Ukrayna çizelgelerimi ve danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro'yu İtalyan diplomattan almıştım. Bunu bankamatiğe yatırdım' cevabını verdi.ATM'lerin görüntü kayıtlarında, Gürcan'ın ATM'ye gittiği, kendi hesabına para yatırmaya çalıştığı ancak parayı yatıramadığı tespit edildi. Özel Bankanın genel müdürlüğü ile yapılan yazışmalar sonucunda Gürcan'ın hesabın 3 bin 50 Euro para yatırma işlemi yaptığı belirlendi. Gürcan söz konusu işleme ilişkin, 'İtalyan diplomat 5 ya da 6 ay ödemeyi toplu olarak verdi. Yine ATM'de bozukluk olduğundan dolayı ödemeyi kendi hesabıma yatıramadığımı hatırlıyorum' ifadelerini kullandı. Gürcan görüşmelerde kullandığı şapkasına ilişkin 'Ben şapkayı her zaman takarım. Bu benim için bir alışkanlık. Evimde de yaklaşık 15 adet şapkam var. Özel hayatımda da aile hayatımda da dışarı şapkasız çıkmam. Başka bir özel nedeni yok' dedi.Yabancı ülke temsilcilerine Türkiye'nin dış politikaları ile ilgili bilgiler veren Gürcan ifadesinde, bilgileri açık kaynaklardan elde ettiğini, yazılarında ve sosyal medya hesabından bu görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Gürcan ile yabancı yetkililer arasındaki TAPE kayıtlarının yer aldığı ifadede, Gürcan'ın, 'Bir arkadaşım bana Ankara`nın terör eylemlerinin gözlenmesi için Türk dronelarının kullanılması gerektiğini söyledi. X şahıs: Drone'lar mı? Gürcan: Türk Drone'ları. Ankara, istihbarat edinmek amacıyla bölgede kendi dronelarını kullanmak istediğini söyledi' konuşmalarına yer verildi. Gürcan'ın emniyet ifadesinde Türkiye'nin gerçekleştireceği uluslararası görüşmelere ilişkin de bilgiler aktardığı yer aldı.Yetkililere aktardığı bilgiler karşılığında para alan Gürcan'ın TAPE kayıtlarında 6 aylık ödemenin yapılmasını istediği ve ısrarcı olduğu aktarıldı. Görüşmelerde Gürcan, 'Eğer hatırlarsan Mart ayında bir sonraki ödemeler için konuşmuştuk. Acaba bu ödeme altı aylık olarak yapılabilir mi? Daha önce yaptığın gibi. Sana problem olur mu? Dört ay yerine altı aylık ödeme olacak yani. Altı aylık bir ödeme yapılabilirse ben de bütçeme daha rahat ayarlarım. Yani Eylül-Mart ödemeleri şeklinde. Eylül`den itibaren de Mart`a kadar diğer altı ay' ifadelerini kullandı. İfade sırasında bilgileri para karşılığı verdiği sorulması üzerine Gürcan, 'Aylık 500 Dolar ücret alırım. Altı aylık 3 bin Dolar yapar. Çizelgeleri kendisine yaklaşık bir buçuk senedir düzenli olarak göndermekteyim. Ödemeyi nakten alırım' dedi.Gürcan'ın yabancı diplomatlara özel bir rapor isterlerse hazırlayabileceğini söylediği kayıtlarda, 'Merkezin iş birliğimizden rahatsızlık duyuyor mu? Sanırım devam etmesi planlanıyor, değil mi? Önümüzdeki üç dört sene için?X şahıs: Evet. Bizim için oldukça önemli ama …Gürcan: Güzel. Çok güzel, teşekkür ederim' şeklinde konuştuğu belirtildi. Yapılan araştırmalar kapsamında Gürcan'ın Headquarter ifadesi kullanması üzerine HQ ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşlar için kullanıldığı ve dışişleri bakanlıklar için Bakanlık (Ministry) ifadesinin kullanıldığı, bunun üzerine görüştüğü kişilerin istihbaratçı olduğunu bilmesi üzerine görüşmelerini devam ettirdiği anlaşılan Gürcan, 'HQ ifadesi iş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bile bilinen bir ifadedir. Şahsın hal ve hareketlerinden istihbaratçı tavrı çıkarmadım' şeklinde konuştu.