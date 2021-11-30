Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltı haberleri peş peşe geliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü terörle mücadele ile SİBER daire başkanlıklarınca FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.Çalışmalar sonucunda Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler yapılanması'nda yer aldıkları tespit edilen; aktif 1 astsubay, daha öncegeçici olarak görevden uzaklaştırılmış 59 astsubay, daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci, 1 istifa astsubay ve 2 ihraç astsubay olmak üzere toplam 78 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 38 ilde operasyon başlattı.ANKARA'da Dışişleri Bakanlı'ğının 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavda sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtılmasıyla ilgili soruşturmada 25 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı ararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Dışişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı 3 ayrı sınavdaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, soruları alarak sınavı kazanan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.İstanbul merkezli 4 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararıverilen 31 kişiden 28'i yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 38 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 28'iniyakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının iseyakalanmasına çalışıldığı bildirildi