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CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör bağlantıları nedeniyle tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı. Demirtaş ile Yüksekdağ'ın hukuka aykırı şekilde yargılandığını söyleyen Tanrıkulu, davaları yakından izlemeye devam edeceğini aktardı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor
Ekleme: 30.11.2021 - 20:59 Güncelleme: 30.11.2021 - 21:14 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor
Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Apo'nun heykelini dikeceğiz." diyen Selahattin Demirtaş'a ve "Biz sırtımızı YPG/PYD'ye yaslıyoruz." diyen Figen Yüksekdağ'a sahip çıktı.

CHP'li Tanrıkulu, Demirtaş'ın çağrısıyla 2014 yılında başlayan ve 37 kişinin katledildiği Kobani eylemleri davasının 'siyasetçilere karşı rehin alma, linç etme, siyaset yapamama' ile ilgili olduğunu savundu.

"YARGILAMA HUKUKA AYKIRI"

Yargılamanın hukuka aykırı olduğunu öne süren Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve birçok siyasetçi orada tutuklu yargılanıyorlar. O davayı da izlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ hukuka aykırı yargılanıyor
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