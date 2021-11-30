CHP'li Başkan belediyeyi batakhaneye çevirmiş: Cinsel istismardan yargılanıyordu rüşvetten gözaltında
Kırklareli’nin Vize İlçesi’ne bağlı Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç, usulsüzlük ve rüşvet suçlamasıyla 12 kişiyle gözaltına alındı. Sevinç hakkında belediyede çalışan kadınlara cinsel taciz suçundan dava açılmıştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Vize ilçesine bağlı Kıyıköy belde belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de olduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kıyıköy Belediyesi'nde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adresleri ve araçlarında da arama yapan jandarma, evraka el koydu. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.;
34 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILANIYOR
Evli ve iki çocuk babası Belediye Başkanı Sevinç hakkında taciz ve sarkıntılıklarından bunalan 4 mağdur kadının şikayeti üzerine Vize Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunca 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' ve 'Cinsel taciz' suçlarından 9 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenerek dava açılmıştı. Mağdurlardan B.Ç ve M. I., halen belediyede çalışmaya devam ederken, D. S. ve M. K.'nın baskılara dayanamayarak belediyeden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.
'VEFA BORCU OLARAK SENİ İSTİYORUM'
Mağdur kadınlardan biri Sevinç'in kendisine 'Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum' dediğini aktarmıştı. Bir başka sekretere de 'Fotoğraflarımı başkalarına göstererek 'sekreter dediğin böyle olur' deyip duruyordu' ifadelerini kullanmıştı. Taciz olayı sıcaklığını halen korurken yeni bir skandal daha patlak verdi. Sevinç'in taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı.
BASKI SONUCU İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sevinç'in babası da bir mağdur ve bir tanığı, kendi avukatıyla ifade değiştirmeleri için karakola göndermek istedi. Mağdur ve tanıkla görüşen jandarma, ifadelerini değiştirmek istemediklerini tespit edince, iki olayla ilgili de tutanak tuttu. Baskılara daha fazla dayanamayan mağdur kadın ve tanık ise bir hafta sonra ifadelerini değiştirdi. Ancak savcılık, mağdur kadınlar şikayetini geri çekse de, 'isnat edilen suç' şikayete tabi olmadığı için dava açılmasına karar verdi.