Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı: Sana bu paraları niye verdiler

Geçtiğimiz günlerde, 'siyasi ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince cezaevine gönderildi.Gürcan'ın emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Ankara Başsavcılığı, Gürcan'ın “casusluk” yaptığı yönünde gelen ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2020'den bu yana Gürcan'ı teknik ve fiziki takibe aldı. 2020'den bu yana teknik ve fiziki takiplerde, Gürcan'ın görüştüğü kişilerden zarf içinde para aldığı ve yine zarf içinde topladığı gizli bilgileri verdiği belirlendi.2015'te TSK'dan ayrıldığını anlatan Gürcan, 2019'dan itibaren de Türkiye'nin yakın çevresiyle ilgili talep eden kişi ve kurumlara “şeffaf, tamamen açık” şekilde danışmanlık hizmeti verdiğini savundu.Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Gürcan'ın, büyükelçilikte “diplomat” olarak çalıştığını söylediği kişilerle otel ve AVM'de birçok görüşmeleri tespit edildi.Gürcan'ın fiziki takip sırasında Ankara'daki bir otelde ‘X1' olarak kodlanan bir kişiyle görüştüğü ve bu kişiye zarf uzattığı, aynı zamanda Gürcan'ın da bu kişiden aldığı zarfı montuna sakladığı belirlendi.Farklı tarihlerle de aynı şekilde zarf alışverişi yaptıkları güvenlik kamera kayıtlarıyla da belgelenen bu olaya ilişkin Gürcan, 30 Kasım 2020'de Cinnah Otel'deki bir görüşmeyle ilgili olarak X1'i büyükelçilikte görevli bir “diplomat” olarak açıkladı.Gürcan, “Kendisine Türkiye'yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır” dedi.Bir görüşmesinde X1 kodlu diplomatın “Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi?” diye sorduğu, Gürcan'ın ise “Çok da iyi değil” dediği görülüyor.Yine tapelere göre X1, Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle ilişkisinin ne durumda olduğunu soruyor. Gürcan, buna, “İyiye doğru gidiyor ama buradaki mesele Doğu Akdeniz. Erdoğan'ın geri çekilmesi imkansız, bunu diplomatik ve siyasi müzakerelerle çözmesi imkansız” karşılığını veriyor.Gürcan'ın, konuşmasının devamında ise “Almanlar, Kavala ve Demirtaş'ın serbest bırakılması konusunda çok daha agresif bir tutum içerisine girecekler. Eğer Biden yönetimi ve AB yetkilileri arasında bir koordinasyon olursa, bu yaptırımlar konusunda da olur” diyor.Gürcan, Türkiye'yle ilgili verdiği bilgiler karşılığında kendisine ödenen paranın 6 aylık olarak verilmesini de istemiş. Gürcan, “Böyle 6 aylık bir ödeme yapılabilirse ben de bütçemi daha rahat ayarlarım” derken, X1'in “Bence mümkün ama merkeze sormam lazım” karşılığını verdiği kayıtlara geçti. “Merkez” olarak tanımlanan yerin neresi olduğu sorulan Gürcan, merkez olarak belirttiği yerin, ilgili ülkenin dışişleri bakanlığı olduğunu söyledi.Metin Gürcan, gizli bilgileri toplamak için bir de ekip kurmuş. Bu ekibin yaptığı çalışmalarla hazırlanan belgeler zarf içinde ilgililerine aktarılmış. Gürcan, söz konusu ekibiyle ilgili, “Ekibimiz iyi. Daha fazla rapor hazırlamak için onlarla iletişime geçmeyi planlıyorum” ifadesini kullanıyor.ERKEN SEÇİMİ KONUŞMUŞİkili arasında erken seçim konusunda yapılan konuşmalar ise dikkat çekiyor.O konuşma şöyle:- X1: Dün bana gönderdiğin makalede Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkinin iyiye gideceği yazıyordu.- Gürcan: Ben onun kadar iyimser bakamıyorum. Bir de eğer Erdoğan yüzünü AB'ye çevirirse AB'yle iş birliğini arttırmak zorunda kalır ama bunu Bahçeli'ye açıklaması olanaksız. Yapamaz çünkü Bahçeli bunu istemiyor.- X1: O zaman Bahçeli burada kilit unsur.- Gürcan: Evet, doğru kilit unsur. Sana söylediğim gibi, eğer erken seçim isterse Türkiye'de her şeyi değiştirebilir. Eğer erken seçime gitmek istediğini açıklarsa bu Erdoğan'ın sonu olur, bundan eminim.Ayrıca X1 ve Gürcan arasında erken seçim üzerinden devam eden konuşmalarda şüphelinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hasta olduğu iddiasını da gündeme getirmesi dikkat çekti.X1'in “erken seçim olacak mı? diye sorduğu o konuşmanın ayrıntıları da şöyle:Gürcan: (Erdoğan'ı kastediyor) Kendisi istemiyor. O, seçimleri 2023 yazında yapmak istiyor. Bu şekilde ayarlandı ama tüm bu iç ve dış siyaset dinamikleri ve ekonomi durumu onu erken seçime götürebilir, bu konuda ilk belirleyici aktör Sayın Bahçeli. (Bahçeli için) Kendisi çok inatçı, biliyoruz. Arkadaşları, başka hastaneye gidemediğini söylüyorlar. Çok hastaymış. Onun oyundan çıkması da Sayın Erdoğan'ın düşünmesi gereken bir başka risk. Yaşlanıyor ama henüz bir halef ilan etmedi. 4-5 kişi yerine geçmek için mücadele ediyor ama resmen halef ilan etmedi, şu kişi benim yerime geçecek demedi henüz.'DİPLOMAT'LARLA OTOPARKTA GÖRÜŞMÜŞGürcan'ın, X1 kodlu “diplomat”ın yanı sıra bir başka ülkenin büyükelçiliğinde görevli “diplomat” olan X2 isimli kişiyle de irtibata geçtiği belirlendi. Diplomatla Ankara'daki bir AVM'nin otoparkında yarım saat görüştüğü tespit edilen Gürcan, buna ilişkin, “Görüşmede aynen (...) gibi Suriye de diplomatik misyonu olmayan (...) Suriye ile ilgili tüm diplomatik ve elçilik görevlerini kendilerinin yaptığını bu kapsamda Suriye çizelgesini beğendiğini ifade etti. Aynı zamanda Doğu Akdeniz, Libya, İtalya, Yunanistan ilişkileri, mülteci hareketliliği, gene misyonlarını yani elçiliğini kapattığı Afganistan'daki gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.İSTİHBARATÇI OLDUĞUNU BİLİYORDUMTEM polisi, Gürcan'ın yaptığı konuşmalarda sürekli “Headquarter (HQ)” kelimesini kullanıldığını tespit etti. Buna ilişkin Gürcan'a “Yapılan araştırmalarda HQ ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşları için kullanıldığı, Dışişleri Bakanlıkları için bakanlık (ministry) ifadesi kullanılmaktadır. Buradan hareketle muhatabınızın istihbaratçı olduğunu bildiğiniz anlaşılmaktadır. Yabancı ve istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?” diye sordu. Gürcan, “Ben X1'i dışişleri bakanlığına bağlı (...) Büyükelçiliğinde diplomatik misyon temsilcisi olarak bilirim. Hal ve hareketlerinden asla bir istihbaratçı tavrı çıkarmadım” dedi. Gürcan bunun zoraki bir yorum olduğunu iddia etti.TÜRK ASKERİ SAHADA OLMAYACAK 'GÜZEL'Gürcan'ın yaptığı görüşmelerde, görüntü kayıtlarının yanı sıra ses kayıtları da alındı. Sorgu tutanağına da yansıyan bu tapelere göre, Gürcan'ın gizli kalması gereken güvenlik bilgilerini de muhataplarına ilettiği tespit edildi. Özellikle Karabağ'da oluşturulan Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi'yle ilgili paylaştığı bilgiler dikkat çekti. Gürcan, bölgede devriye gezen Türk askerinin olmadığını, Rus drone'larının uçurulacağını aktarıyor.Gürcan bir görüşmede “X1”e Karabağ'ın işgalden kurtarılmasından sonra Türk askerinin pozisyonun anlatırken, “Operasyonel vazifeleri yok. Türk birliklerini sahada göremeyeceğiz” diyor. “X1”in “Yalnızca subaylar?” sorusuna Gürcan “Evet, yalnızca merkezde oturan subaylar” karşılığını veriyor. X1'in tepkisi ise “Güzel” oluyor.İşte o görüşmenin tapesi:- X1: Peki Rusya ile ilgili durum nedir? Barış antlaşması konusunda ortak gözlem merkezi ne durumda?Gürcan: Karabağ'daki. Herhangi bir operasyonel bir vazifeleri yok dolayısıyla Türk birliklerini sahada göremeyeceğiz. Bölgede devriye gezen Türk askeri yok.- X1: Yalnızca subaylar?- Gürcan: Evet, yalnızca merkezde oturan subaylar.- X1: Güzel.- Gürcan: Ruslar Türk askerinin devriye gezmesini istemiyor bundan yüzde yüz eminim. Bir arkadaşım bana Ankara'nın terör eylemlerinin gözlenmesi için Türk drone'larının kullanılması gerektiğini söyledi.- X1: Drone'lar?- Gürcan: Ankara, istihbarat edinmek amacıyla bölgede kendi drone'larını kullanmak istediğini söyledi. Ruslar bunu istemedi.- X1: Ruslar haber ve istihbarat toplayacak, Türkiye sadece izleyecek öyle mi?- Gürcan: Evet sadece izleyecek.Bölgesel jeopolitik uzmanlık, dış politika ve güvenlik uzmanlıklarının olduğunu belirten Gürcan, “Türkiye'de belki 30'ün üzerinde büyükelçilikten görüşme talebi aldım. Türkiye'ye mevcut jeopolitik görünümde en yakın müttefik olarak gördüğüm ve Türkiye'yi önemseyen (...) ve (...) dışında bu hizmeti kimseye vermiyorum” ifadesini kullandı.Gürcan, gizli bilgileri toplamak için bir de ekip kurmuş. Bu ekibin yaptığı çalışmalarla hazırlanan belgeler zarf içinde ilgililerine aktarılmış. Gürcan, söz konusu ekibiyle ilgili, “Ekibimiz iyi. Daha fazla rapor hazırlamak için onlarla iletişime geçmeyi planlıyorum” ifadesini kullanıyor.