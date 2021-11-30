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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonu büyüme tahminini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye pandemi krizinin her aşamasında üretim sistemini ayakta tutmayı başarmıştır. Üretimini kapatmamıştır. 2’nci çeyrekte ekonomik büyüme yüzde 21.7 büyümüş; bugünde, 3. Çeyrekte 7.4 büyüdük. Yıl sonu itibariyle tahminler yüzde 10 büyüme olacağını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 30.11.2021 - 12:13 Güncelleme: 30.11.2021 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yıl sonu büyüme tahminini açıkladıEkonomik büyümeye ilişkin açıklamalar hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, "Ekonomimiz 3'üncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 6,8 puan oldu. Büyümemizin yüzde 92’si ihracat katkısıyla gerçekleşti. İhracat, büyümemizin itici gücü olmaya devam edecek." açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den de bir açıklama geldi.

Bakan Vedat Bilgin, "Türkiye pandemi krizinin her aşamasında üretim sistemini ayakta tutmayı başarmıştır. Üretimini kapatmamıştır. 2'nci çeyrekte ekonomik büyüme yüzde 21.7 büyümüş; bugünde, 3. Çeyrekte 7.4 büyüdük. Yıl sonu itibariyle tahminler yüzde 10 büyüme olacağını göstermektedir." ifadelerini kullandı.



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