Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Ekonomideki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile BAE arasında yeni dönem, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları... İşte Başkan Erdoğan'ın mesajları....
Ekonomideki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye ile BAE arasında yeni dönem, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki adımları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.