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Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı

Azerbaycan'da sınırdaki tatbikat sırasında düşen askeri helikopterden kahreden haber geldi. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri'nden yapılan açıklamada, 14 şehidin, 2 yaralının olduğu bildirildi.

Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı
Ekleme: 30.11.2021 - 11:35 Güncelleme: 30.11.2021 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan'da düşen askeri helikopterden kahreden haber: 14 şehit, 2 yaralı
Azerbaycan sınırında tatbikat sırasında helikopter düştü. Kazada 14 asker şehit oldu. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

AZERBAYCAN'DAN ACI HABER: 14 ASKER ŞEHİT

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık üst düzey yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, Helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE TELEFONU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da kaza kırıma uğrayan helikopter nedeniyle telefonda görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Elçin Guliyev'e taziye dileklerini iletti.

Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ve Devlet Sınır Hizmetleri Başkanı Orgeneral Guliyev ile birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Bakan Akar, Karaheybetli'de düşen Devlet Sınır Hizmetleri'ne ait helikopterde şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti. Akar, görüşmede Azerbaycan halkına başsağlığı ve şehitlerin ailelerine sabır dileklerini de ifade etti.
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