Azerbaycan'da askeri helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var...

Azerbaycan Sınır Hizmetleri komutanlığına bağlı askeri bir helikopter düştü. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Azerbaycan haber kanallarından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bugün saat 10:40 sıralarında, Khizi bölgesindeki Garaheybat havaalanında eğitim uçuşları sırasında Devlet Hudut Teşkilatına ait askeri helikopter düştü.Kaza sonucu helikopter mürettebatı arasında ölen ve yaralananlar var.Devlet Sınır Teşkilatı yönetimi ve Başsavcılık olay yerinde. Ortak soruşturma sürüyor.