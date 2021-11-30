AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! Gündemde asgari ücret var

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 14.50'de başladı.ANA GÜNDEM MADDESİ ASGARİ ÜCRETToplantıda, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret konuşulacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücretle ilgili yürüttüğü bir çalışma var. O çalışmaya dair detaylı verilerin AK Parti MYK'sında ele alınması, masaya yatırılması bekleniyor.İŞÇİLERİN VERGİ MUAFİYETİ BEKLENTİSİİşçilerin maaşlarının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili bir beklentisi var.ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ YÜKSEKYüzde 20'lerde dolaşan enflasyon rakamları göz önüne alınarak asgari ücrette farklı bir artışın yapılması bekleniyor.ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAKBu iki önemli toplantının ardından da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, alınan kararları ve gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.