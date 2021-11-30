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AK Parti'li Özkaya PKK'ya tepki gösterirken HDP üzerine alındı

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TBMM'de Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin konuştu. Suikastı terör örgütü PKK'nın yaptığını söyleyen Özkaya'ya HDP sıralarından tepki geldi. Özkaya ise "HDP demedim PKK dedim. Niye konuşuyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Özkaya PKK'ya tepki gösterirken HDP üzerine alındı
Ekleme: 30.11.2021 - 21:17 Güncelleme: 30.11.2021 - 21:30 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Özkaya PKK'ya tepki gösterirken HDP üzerine alındı
TBMM'de HDP'nin 'Tahir Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması' ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi görüşüldü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyledi.

Zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını anlatan Özkaya, 'Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden.' diye konuştu.

Tahir Elçi'nin ölümünden kısa süre önce paylaştığı 'Diyarbakır'ın simgelerinden Dört Ayaklı Minarenin ayaklarına silahlı suikast...' şeklindeki tweeti hatırlatan Özkaya, 'Bu suikastı yapan kim? PKK terör örgütü. Camilere bomba atan kim? PKK terör örgütü. İnsanları katleden kim? PKK terör örgütü.' ifadelerini kullandı.

SES HDP SIRALARINDAN YÜKSELDİ

Özkaya'nın PKK yandaşlarının bu konuda bir söz söylemediğini anımsatması üzerine ses HDP sıralarından yükseldi. Özkaya ise 'Bak yine ses geldi. HDP demedim PKK dedim. Niye konuşuyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Özkaya, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini hatırlatarak Anayasa gereğince devam eden davalarla ilgili Meclis'te de önerge verilemeyeceğine dikkati çekti.
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