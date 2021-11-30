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ABD'den sonra enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı: Son 25 yılın zirvesine çıktı

ABD'de yıllık enflasyonun son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı. Kasım ayında enflasyon, Almanya'da yüzde 6, İspanya'da 5,6 ve Belçika'da 7,1'e çıktı. Enflasyon son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'den sonra enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı: Son 25 yılın zirvesine çıktı
Ekleme: 30.11.2021 - 15:10 Güncelleme: 30.11.2021 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
ABD'den sonra enflasyonda bir rekor da Avro Bölgesi'nde kırıldı: Son 25 yılın zirvesine çıktı
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 4,9 olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 27,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile hizmetler, yüzde 2,4 ile enerji dışı sanayi ürünler ve yüzde 2,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.


Enflasyon, kasım ayında Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 3,4, İspanya'da yüzde 5,6, İtalya'da yüzde 4, Hollanda'da yüzde 5,6, Belçika'da yüzde 7,1, Letonya'da yüzde 7,4, Litvanya'da yüzde 9,3 seviyesinde ölçüldü.

Böylece, Avro Bölgesi'nde kasım ayında enflasyon verilerin toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye yükselmiş oldu.

Avro Bölgesi'nde, ağustos, eylül ve ekim ayında da enflasyon son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Son dönemde enflasyondaki yükseliş Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki artışı dikkati çekiyor.

ABD'de Ekim ayında yıllık enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bunda artan enerji fiyatlarının, arz kıtlığının ve yükselen talebin fiyatları yukarı çekmesinin rol oynadığı kaydediliyor.
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