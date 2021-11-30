  • USD: 12,66 - 12,68
  • EURO: 14,28 - 14,31
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

16 yaşındaki Berke'nin acı ölümü! Komşuların ihbarıyla harekete geçildi

İstanbul Kağıthane’de evde yalnız yaşayan 16 yaşındaki Berke Yalın İnce, kaldığı dairede ölü bulundu.

Ekleme: 30.11.2021 - 10:09 Güncelleme: 30.11.2021 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
16 yaşındaki Berke'nin acı ölümü! Komşuların ihbarıyla harekete geçildiOlay, 21.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi. Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

16 yaşındaki Berkenin acı ölümü Komşuların ihbarıyla harekete geçildi

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke İnce'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Lodos nedeniyle karaya oturmuştu: Akıbeti gün ağarınca ortaya çıktı
Türkiye ekonomisi yine dünyadan pozitif ayrıştı! Büyüme rakamları açıklandı
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltı haberleri peş peşe geliyor
Casusluktan tutuklanan Metin Gürcan’ın sorgusu ortaya çıktı: Sana bu paraları niye verdiler
Kadına şiddetin son mağduru 'başsavcı' oldu! Makam odasında öldürmeye çalıştı
İzmir'de 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı davasında ifadeler şok etti: Ben müteahhit değildim
5. Yargı Paketi yürürlüğe girdi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye geri adım atmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs haritasını paylaştı...
İzmir'de peş peşe korkutan depremler! AFAD'dan ilk açıklama
Başkan Erdoğan duyurdu! İşte fiyat artışına karşı yeni yol haritası
TÜGVA kumpasında FETÖ izi
ABD'nin asıl hedefi Türkiye mi? Emekli Albay açıkladı!
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Bakan Elvan ev sahipliğinde toplanan Gıda Komitesi'nde alınan kararlar açıklandı:
İstanbul’da bugün saat 23.00’ten yarın saat 18.00’e kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı
Fenerbahçe, Göztepe deplasmanında 2 puan bıraktı
NATO'dan Rusya'ya 'Ukrayna' gözdağı: Saldırganlığın sonuçları ağır olur
Canan Kaftancıoğlu'ndan yaz aylarında yalancılıkla itham ettiği Bakan Koca'ya teşekkür
İstanbul'da eğitime lodos engeli!
Koronavirüse karşı sakız üretildi

Koronavirüse karşı sakız üretildi

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Meteoroloji, 67 ile hava durumu uyarısı yaptı

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Görüntü sızdı! F-35'in düştüğü an

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Pizzasından bir dilim alan arkadaşına öyle bir şey yaptı ki...

Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

Denizli'de taksicinin eroin zulasını polis ortaya çıkardı

Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı! 'Çıplak fotoğraf' şantajı

Sosyal medyada tanıştı, hayatı karardı! 'Çıplak fotoğraf' şantajı