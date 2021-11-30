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1200 yıllık keşif! Bu halde bulundu

Peru'daki arkeolojik kazılarda, elleri ile yüzünü kapatmış ve tüm bedeni iplerle bağlı halde bir mumya bulundu. Mumyanın garip olduğunu söyleyen bilim insanları şimdi niçin bu durumda mumyalanmış olduğunu araştırıyor.

Ekleme: 30.11.2021 - 11:21 Güncelleme: 30.11.2021 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
1200 yıllık keşif! Bu halde bulunduPeru'da yapılan arkeolojik kazılarda, elleri ile yüzünü kapatmış ve iplerle tamamen bağlı halde olan garip bir mumya bulundu. Cinsiyeti henüz belirlenemeyen kişinin kalıntıları, başkent Lima'ya yaklaşık 16 kilometre uzakllıktaki Cajamarquilla arkeolojik kazı alanında keşfedildi.

California Eyalet Üniverstesi San Marcos'ta görevli arkeolog Pieter Van Dalen Luna tarafından sürdürülen çalışmada, en çok dikkat çeken şey tüm vücudunun iplerle bağlı olması oldu. Aynı zamanda elleriyle niçin yüzünü kapattığı da merak konusu.

Mumyalanmış kişinin, İnka Uygarlığı'dan yaklaşık 600 yıl önce Peru'nun yüksek bölgesi And Dağları'nda yaşamış olduğu düşünülüyor.



Mumyanın bulunduğu yerde başka cenazelere de rastlandı.

Keşifler sırasında içinde bitkisel karışımlar yapıldığına dair izler taşıyan taş aletler ve seramik kaplar olduğunu söyledi.

Peru, İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen tüm medeniyetleri içinde barındırdığı için yüzlerce arkeolojik kazıya ev sahipliği yapıyor.

İnka Uygarlığı, Güney Amerika'nın batı kıyısındaki And Dağları bölgesindeki Cuzco şehri civarında, efsanevi kralları ve ilk Sapa Inca olan Manco Capac'ın 11. yüzyılda Cuzco Krallığı'nı kurmasıyla başladı. Medeniyetle ilgili pek çok şey, bugün hala gizemini koruyor.


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