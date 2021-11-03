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Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Ramazan Ayı Ne Zaman?

Yeni yıla 2 ay kalmışken, çoğu vatandaş Ramazan ve Üç Ayların tarihini araştırmaya başladı. Peki Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Ramazan Ayı Ne Zaman? İşte çok merak edilen soruların yanıtı...

Ekleme: 3.11.2021 - 09:22 Güncelleme: 3.11.2021 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Ramazan Ayı Ne Zaman?
Üç ayların ve Ramazan'ın başlangıç tarihi yeni yıla girmemize sayılı günler kala emrak konusu olmaya başladı. Tüm İslam alemi üç ayları sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle Ramazan ayının tarihi çok fazla araştırılıyor. Peki Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Ramazan Ayı Ne Zaman? Sizler için çok fazla araştırılan bu soruların yanıtını yazdık.

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?


Üç ayların başlangıç tarihi 2022 yılında 2 Şubat Çarşamba'ya denk geliyor. Miladi takvime göre üç aylar bu tarihte başlıyor.

Ramazan Ne Zaman Başlıyor?


Üç ayların yanı sıra Ramazan Ayının başlangıç tarihi de oldukça merak ediliyor. Ramazan ayı 2022 yılında 2 Nisan Cumartrsi tarihinde başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.


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