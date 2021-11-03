Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşan İsrail Büyükelçiliği özür diledi: Siber saldırıya maruz kaldık

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliğinin, Instagram hesabından "Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı bir haber paylaşıldı. Büyükelçilik daha sonra paylaşımı kaldırarak bir özür açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı" denildi.

İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği, 2 Kasım saat 22.10 sularında Instagram hesabının hikaye bölümünden bir haber paylaştı."Dışişleri uçaklar (F-35) yerine iPhone 13 Pro için bastırıyor" başlıklı haberin ekran görüntüsü bir süre hesapta yayınlandıktan sonra kaldırıldı.ÖZÜR AÇIKLAMASI YAYINLADILARElçilik, daha sonra Twitter hesabından konuyla ilgili bir özür açıklaması paylaştı.Paylaşımda "Üzülerek bildiririz ki, 2 Kasım 2021 tarihinde 22.10 sularında büyükelçiliğimize ait resmi sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kalmış, saldırıya müdahalemiz devam ederken hesabımız aracılığıyla bir takım uygun olmayan içerikler paylaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklama şöyle devam etti:"Bu paylaşımların tarafımıza ait olmadığını kamuoyunun bilgisine sunar, bu uygusuz paylaşım nedeniyle yaşanan her türlü olumsuzluk ve karmaşa konusunda üzüntülerimizi bildiririz"