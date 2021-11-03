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Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Canlı yayın ve oyun platformu Twitch’in Türkiye’deki kullanıcıların kara para aklaması için bir dolandırıcılık ağı kurduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Twitch’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:21 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı
Günlerdir sosyal medyada ve Twitch platformunda dönen 'Bit atarak kara para aklama' iddiaları, Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Canlı yayın ve oyun platformu Twitch'te döndüğü iddia edilen dolandırıcılığa dair paylaşılan bir liste, platformdaki kara para aklama eylemlerinin kanıtı olarak gösteriliyordu.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Ortaya çıkan listede onlarca farklı yayıncının isimleri ve söz konusu bitlerden kazandıkları meblağlar yer alırken pek çok Twitch yayıncısı ve izleyicisi bu duruma tepki göstermişti.

Yayıncıların büyük bir çoğunluğu bu duruma bir süre yayın açmayarak tepki gösterirken bazı yayıncılar ise isimlerinin listede olduğu iddia edildiği halde yayınlara devam etmişti. İzleyiciler ise bu duruma #temiztwitch etiketini kullanıp paylaşımlar yaparak tepki göstermişti.

Türkiye'de bomba etkisi yaratan iddiaların ardından Twitch'ten açıklama geldi.

Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya, Türkiye'deki iddialarla ilgili harekete geçildiğini söyledi.

Dünyanın en büyük oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya demeç veren Twitch yetkilileri, eylül ayında 150 kullancının para kazanma araçlarını suistimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Yapılan açıklamada, 'Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik' ifadeleri kullanıldı.
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