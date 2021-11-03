Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde bulunan AVM'deki kafede doğum günü kutlayan iki genç kız, dışarı çıktı ve iki kişinin sözlü ve fiziki tacize uğradıklarını söyleyerek oradan geçmekte olan Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen ve peşlerinden dışarıya çıkan Mert T. ile Yunus H.'yi uyarması üzerine tartışma çıktı. 6 yerinden bıçaklanan Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.ACILI BABA KONUŞTUGenç adamın, kızlara yardım ederken katledilmesi ailesinde büyük yıkıma neden oldu. Baba Nurettin Kılıçdoğan, konuştu. Baba Kılıçdoğan, şunları söyledi: 'İki kız çocuğu tacize uğrayınca oğlumdan yardım istiyor. Oğlumda 'gençler ayıp oluyor, yapmayın' diyor. Bunun üzerine oğluma saldırıyorlar.Çocuğum 6 yerinde bıçak yarası var. İki defa kalp ameliyatı oldu. Olumlu gidiyordu. Doktorlarımız çok ilgilendi. Söyleyecek bir kelime bulmak çok kolay değil ancak her aile çocuklarıyla gurur duyar. Ben de çocuğum ile gurur duyuyorum. Ölmesini hazmedemiyorum. Her insanın yapması gerektiği şeyi yaptığına inanıyorum. Ne mutlu ki bana böyle bir çocuk yetiştirebilmişim. Duyarlı bir çocuk yetiştirmişim' dedi.HAYDARCAN'I ACIMASIZCA ÖLDÜRDÜLERHaydarcan Kılıçdoğan'ın amcası ise, yeğeninin iki kişi tarafından acımasızca öldürüldüğü aktardı.HAYDARCAN'IN AMCASI: BEN BU YAŞINA KADAR...Amca, 'Haydarcan özellikle şiddetten uzak duran biriydi. Mütevazi, kendi halinde biriydi. Ben bu yaşına kadar ne kavgasını gördüm ne de duydum. Kızlar daha 14 yaşında. Kızları taciz etmişler. Kızlar, Haydarcan'dan yardım istiyor. Gençleri uyarıda bulunuyor. Bunun üzerine 6 yerinden bıçakladılar' diye konuştu.SON DAKİKA | Türkiye Ankara'da öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ı konuşuyor! Acılı baba taciz olayını anlattı!Tacize uğrayan kızların aileleri destekçi olduklarını söyleyen amca şöyle devam etti:'Kızlar anne ve babası yanımıza geldi. Destek oldular. Mahkeme sürecinde de yanımızda olacaklarını aktardılar. Onlarda bu davanın peşinde olacaklar. Hastane de yattığı sürece de yanımızdan ayrılmadılar.'