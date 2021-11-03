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TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranını (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı, aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise 19,89 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında geldi. Beklenti aylık bazda enflasyonun yüzde 2,61 yıllık bazda ise 20,18 gerçekleşeceği yönündeydi.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
Ekleme: 3.11.2021 - 10:32 Güncelleme: 3.11.2021 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayı enflasyon oranını (TÜFE) açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,39 yıllık bazda ise 19,89 olarak gerçekleşti.


ENFLASYON (TÜFE) EKİM'DE YILLIK %19,89, AYLIK %2,39 ARTTI

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.


YILLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yıllık en düşük artış %5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, %8,08 ile giyim ve ayakkabı ve %13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %25,23 ile lokanta ve oteller ve %23,03 ile ev eşyası oldu.

AYLIK TÜFE'YE GÖRE 9 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 3 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,17 ile eğitim, %0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %7,56 ile giyim ve ayakkabı, %5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve %2,43 ile ulaştırma oldu.

Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %18,50, AYLIK %1,85 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,50 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,25 artış gerçekleşti.

TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
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