TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!

İstanbul Tuzla'daki evinde cansız bedeni bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü şok etkisi yarattı. Doç. Dr. Erbahar'ın böcek ilacını içip ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta "Seni çok seviyorum" yazdığı anlaşıldı. Ancak bu yazıda tam 27 kez "Çok, çok, çok..." yazması dikkatlerden kaçmadı. Uzmanlar, bunun bir şifre olabileceği uyarısı yaptı.

İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşinebıraktığı notta tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazarak 'seni seviyorum' yazdığı ortaya çıktı.Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken sosyal medyadan paylaşım yapan onlarca kişi bilim insanının ölümünü şüpheli buldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.27 ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ AYDINLATABİLİRDavayla ilgili sürülecek iz sonrası '27' sırrının konuyu aydınlatabileceği öngörülüyor. İşte Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü ve cinayet şüphesiyle ilgili flaş detaylar...ÖDÜLLÜ BİR BİLİM İNSANITÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçen yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılamahassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı. Dilek hocanın projesinin askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleri ile sanayi kuruluşlarında kullanılması hedefleniyordu.KAPI İÇERDEN KİLİTLİYDİDoç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan eşi Dr Doğan Erbahar'la boşanma aşamasındaydı İddiaya göre genç kadının yakınları 30Ekim'de kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Tuzla, Postane Mahallesi'ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi.OTOPSİSİ YAPILDI: BÖCEK İLACI İÇTİĞİ SONUCU...Polisler içeri girdiğinde Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar'ın naaşı pazar günüÜmraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.TAM 27 KEZ YAZMIŞDoç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta 'seni çok seviyorum' yazıyordu. Bu yazıda tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı.Onlarca kişi, 'Dilek kendisini öldürmedi onu birileri öldürmüş olabilir' ifadelerini kullandı.