  • USD: 9,52 - 9,53
  • EURO: 11,04 - 11,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!

İstanbul Tuzla'daki evinde cansız bedeni bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü şok etkisi yarattı. Doç. Dr. Erbahar'ın böcek ilacını içip ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta "Seni çok seviyorum" yazdığı anlaşıldı. Ancak bu yazıda tam 27 kez "Çok, çok, çok..." yazması dikkatlerden kaçmadı. Uzmanlar, bunun bir şifre olabileceği uyarısı yaptı.

TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
Ekleme: 3.11.2021 - 10:27 Güncelleme: 3.11.2021 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
İstanbul Tuzla'daki evinde ölü olarak bulunan TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölmeden önce eşine
bıraktığı notta tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazarak 'seni seviyorum' yazdığı ortaya çıktı.

Erbahar'ın boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir bunalımda olduğu öne sürülürken sosyal medyadan paylaşım yapan onlarca kişi bilim insanının ölümünü şüpheli buldu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

27 ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ AYDINLATABİLİR

Davayla ilgili sürülecek iz sonrası '27' sırrının konuyu aydınlatabileceği öngörülüyor. İşte Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü ve cinayet şüphesiyle ilgili flaş detaylar...

ÖDÜLLÜ BİR BİLİM İNSANI

TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçen yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılama
hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L'Oreal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı. Dilek hocanın projesinin askeri ve endüstriyel alanlardaki güvenlik birimleri ile sanayi kuruluşlarında kullanılması hedefleniyordu.
KAPI İÇERDEN KİLİTLİYDİ
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü'nde görev yapan eşi Dr Doğan Erbahar'la boşanma aşamasındaydı İddiaya göre genç kadının yakınları 30
Ekim'de kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Tuzla, Postane Mahallesi'ndeki evinin kapısı içeriden kilitliydi.

OTOPSİSİ YAPILDI: BÖCEK İLACI İÇTİĞİ SONUCU...

Polisler içeri girdiğinde Dilek Dündar Erbahar'ın böcek ilacı içerek yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Dilek Dündar Erbahar'ın naaşı pazar günü
Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAM 27 KEZ YAZMIŞ

Doç. Dr. Erbahar'ın ölmeden önce eşine hitaben bıraktığı notta 'seni çok seviyorum' yazıyordu. Bu yazıda tam 27 kez 'çok, çok, çok...' yazması dikkat çekti. Bir çocuk annesi bilim insanının ölümü sevenlerini de yasa boğdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Erbahar'ın intihar edeceğine inanmadıklarını konunun bir şüpheli ölüm olabileceği yazıldı.

Onlarca kişi, 'Dilek kendisini öldürmedi onu birileri öldürmüş olabilir' ifadelerini kullandı.
TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
MİT'in Rus casuslarına operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Suikast talimatını görüntülü görüşmede aldı
Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
Cem Yılmaz'dan HDP'li Selahattin Demirtaş ve 'Kızıl Soros' Osman Kavala'ya destek! 'Bir ülkede böyle şeyler olmamalı'
Kene popülasyonu patlama yapabilir!
Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi
AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi!
Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL
Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
İç savaş an meselesi
Denizin ortasında, ölümün kıyısında! Türkiye 'DUR' dedi
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e zorlu soru!
Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşan İsrail Büyükelçiliği özür diledi: Siber saldırıya maruz kaldık
HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
Bakan Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'nun asılsız 'TMO' iddialarına yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan
İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi
NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...