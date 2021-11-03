Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'ndan geri vites: Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin
Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' diyerek HDP'nin yanında duran ve PKK'yı sevindiren Kemal Kılıçdaroğlu dün de '15 Temmuz da hep beraber mücadele ettik' diyerek adeta günün fıkrasına imza attı. Kılıçdaroğlu güldürmeye devam ediyor. Tezkere konusunda kaybettiği oyları toplama peşinde olan CHP Genel Başkanı 'Kandil’i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin' ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yozgat'ta muhtarlarla bir araya geldi. Kıılıçdaroğlu,
burada yaptığı konuşmada PKK hakkında söyledikleriyle hem tezkereye 'hayır' demesinin geri
vitesini yaptı. Hem de adeta bir kez daha günün fıkrasına imza attı.
"KANDİL'İ YERLE YEKSAN ETMEZDEM BANA KILIÇDAROĞLU DEMEYİN"
Kılıçdarooğlu'nun ifadeleri şu şekilde: "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi
yapmayacağım,Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu
demeyin."
GEÇMİŞTE YPG İÇİN SÖYLEDİKLERİ UNUTULMADI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte YPG için "Biz YPG'yi terör örgütü
olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendi halkını savunan bir örgüt olarak
görürüz." ve "YPG bize mi saldıracak" ifadelerini kullanmıştı.
"15 TEMMUZ'DA BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK" DEDİ
Kılıçdaroğlu dün de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada saknki kendisi Atatürk
Havalimanı'nda darbecilerin tanklarının yanından hiçbir şey olmamış gibi geçerek Bakırköy
Belediye Başkanı'nın evinde kahve içerek darbe girişimini izlememiş gibi "15 Temmuz
darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele
ettik. Darbecilere karşı çıktık" dedi.
DÜN NE OLDU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece
Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.
Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı
Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.
O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDA
Kılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hala hafızalardan silinmiş
değil. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.
"15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"
Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.
Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe
girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere
karşı çıkıldı." dedi.
"GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"
Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, bu kez de 15 Temmuz sonrası kamudan ihraç
edilen FETÖ'cülere verdiği desteği yineledi.
"BİRAZ SABRETSİNLER"
CHP Lideri'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:
"KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerin
tamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇTIĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ERDOĞAN VE
VATANDAŞLAR DİRENDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişimine
karşı basın toplantısı düzenlemişti.
Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtı
oldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç Hatlar
CIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından
23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı.
Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.