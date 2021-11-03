Tezkereye 'hayır' diyen Kılıçdaroğlu'ndan geri vites: Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğlu demeyin

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yozgat'ta muhtarlarla bir araya geldi. Kıılıçdaroğlu,burada yaptığı konuşmada PKK hakkında söyledikleriyle hem tezkereye 'hayır' demesinin gerivitesini yaptı. Hem de adeta bir kez daha günün fıkrasına imza attı."KANDİL'İ YERLE YEKSAN ETMEZDEM BANA KILIÇDAROĞLU DEMEYİN"Kılıçdarooğlu'nun ifadeleri şu şekilde: "Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibiyapmayacağım,Kandil'i yerle yeksan etmezsem bana Kemal Kılıçdaroğludemeyin."GEÇMİŞTE YPG İÇİN SÖYLEDİKLERİ UNUTULMADICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte YPG için "Biz YPG'yi terör örgütüolarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendi halkını savunan bir örgüt olarakgörürüz." ve "YPG bize mi saldıracak" ifadelerini kullanmıştı."15 TEMMUZ'DA BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK" DEDİKılıçdaroğlu dün de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada saknki kendisi AtatürkHavalimanı'nda darbecilerin tanklarının yanından hiçbir şey olmamış gibi geçerek BakırköyBelediye Başkanı'nın evinde kahve içerek darbe girişimini izlememiş gibi "15 Temmuzdarbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadeleettik. Darbecilere karşı çıktık" dedi.DÜN NE OLDU?CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu geceAtatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye BaşkanıBülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.O GÖRÜNTÜLER HALA AKILLARDAKılıçdaroğlu'nun halkın direnişini televizyondan izlediği görüntüler hala hafızalardan silinmişdeğil. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu."15 TEMMUZ'DA HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.Kılıçdaroğlu, darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbegirişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilerekarşı çıkıldı." dedi."GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİZ"Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, bu kez de 15 Temmuz sonrası kamudan ihraçedilen FETÖ'cülere verdiği desteği yineledi."BİRAZ SABRETSİNLER"CHP Lideri'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:"KHK ile ihraç edilip hakkında beraat kararı verilenler, göreve iadesi karar verilenlerintamamını görevlerine iade edeceğiz. Biraz sabretsinler, geliyor gelmekte olan, az kaldı."KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN KAÇTIĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ERDOĞAN VEVATANDAŞLAR DİRENDİKemal Kılıçdaroğlu'nun terk ettiği Atatürk Havalimanı'nı yarım saat içinde binlerce kişi doldurmuş, tankları püskürten kahramanlar sabaha kadar alanı terk etmemişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Atatürk Havalimanı'na gelmiş ve darbe girişiminekarşı basın toplantısı düzenlemişti.Atatürk Havalimanı'nın 15 Temmuz gecesine ilişkin kamera kayıtları CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü kaçış'ının, Türk milletinin ise kahramanca direnişinin kanıtıoldu. Kayıtlara göre, FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi 22.15'te AHL anayol girişi, İç HatlarCIP ve VIP çıkışlarına tanklar yerleştirerek havalimanını işgal etti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun VIP çıkışındaki iki tank, koruma ekibinin görüşmelerinin ardından23.23'te çekilırken AHL anayol girişi ve İç Hatlar CIP'de yerleştirilen tanklar yerinde bırakıldı.Darbeciler, AHL'de 23.45'te uçuş trafiğini durdurdu.