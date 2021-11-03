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'Temel ihtiyaçları depolayın' çağrısı panikletti: Marketlere akın ettiler bir seferde 300 kilo pirinç alan var

Çin hükümetinin halka kış için temel ihtiyaç ürünlerini depolama çağrısı yapmasının ardından panikleyen halk, marketlere akın etti.

'Temel ihtiyaçları depolayın' çağrısı panikletti: Marketlere akın ettiler bir seferde 300 kilo pirinç alan var
Ekleme: 3.11.2021 - 18:00 Güncelleme: 3.11.2021 - 18:08 / Editör: Ozge Selin
'Temel ihtiyaçları depolayın' çağrısı panikletti: Marketlere akın ettiler bir seferde 300 kilo pirinç alan var
Çin Ticaret Bakanlığından pazartesi günü yapılan açıklamada, halka acil durumlar karşısında temel tüketim ürünlerini depolama çağrısı yapılması kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Çin basınındaki değerlendirmelerde, hükümetin bu tür uyarıları her yıl yaptığına ancak bu yıl Covid-19 salgınının ve olağanüstü hava koşullarının etkisiyle erken uyarıda bulunulduğuna dikkat çekildi.

Çin devlet televizyonuna konuşan Ticaret Bakanlığı yetkilisi Zhu Xiaoliang, temel ihtiyaç ürünlerinin tedarikinde sıkıntı olmadığını, söz konusu açıklamanın yerel makamları uyarma amacı taşıdığını savundu. Ancak bakanlığın açıklamasının ardından panikleyen halk, pirinç, un ve yağ gibi temel gıda ürünlerini depolamak için marketlere akın etti.

Jiangsu, Zhengzhou ve Henan gibi farklı eyaletlerdeki kentlerde bulunan süpermarketlerde uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer ürün kıtlığına veya tedarik kesintisine dair herhangi bir durum olmadığını, dolayısıyla panik yapılmaması gerektiğini vurguladı. Changzhou kentinde sabahın erken saatlerinde dolan bir süpermarkette en çok rağbet gören ürünler pirinç, erişte ve yağ oldu. Yerel basında yer alan bir haberde, Qidong kentindeki süpermarkette bir müşterinin bir seferde 300 kilogram pirinç satın aldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir marketin girişinde bekleyen müşterilerin kepenklerin açılmasıyla içeriye akın ettiği, içeride uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

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