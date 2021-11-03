  • USD: 9,52 - 9,53
  • EURO: 11,04 - 11,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sancar'dan Akşener'e yanıt: İktidar ne kadar aciz ise HDP'ye iktidar diliyle saldıranlarda o kadar acizdir

Mithat Sancar, 'HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir' dedi.

Sancar'dan Akşener'e yanıt: İktidar ne kadar aciz ise HDP'ye iktidar diliyle saldıranlarda o kadar acizdir
Ekleme: 3.11.2021 - 13:41 Güncelleme: 3.11.2021 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Sancar'dan Akşener'e yanıt: İktidar ne kadar aciz ise HDP'ye iktidar diliyle saldıranlarda o kadar acizdir
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuşurken "HDP'yi PKK'yı yanında konumlandırıyoruz" diyen İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e de yanıt verdi. Sancar "İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlar da o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir." dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin haftalık grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 1 Kasım Dünya Kobanê ile Dayanışma Günü ile sözlerine başlayan Sancar, “Sadece IŞİD’i engellemekle kalmadı. Birlikte, eşit özgür yaşamın tohumlarını ekti. 'Düştü düşüyor' diyenlere inat Kobanê halkı hala ayaktadır. Birkaç yıl önceye kadar herkesin imkansız diye bakan kadın devrimini Kobanê yaratan bir halkın devrimidir. Kobanê Devrimi’ni selamlıyoruz. Savaş tezkereleriyle baltalamaya karşı eşit ve özgür yaşamda ısrar ediyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz” diye belirtti.

4 KASIM DARBESİ

HDP’ye yönelik 4 Kasım siyasi darbesine dair de konuşan Sancar, “4 Kasım bir siyasi darbeydi, siyasi rehin alma operasyonuydu. Bu hukuk dışı operasyonu halkın iradesine bir darbe olarak örgütlediler. 5 yılda 10 binden fazla siyasetçi tutuklandı. Bugün bu sabah önceki dönem Adıyaman Milletvekilimiz Behçet Yıldırım’ın evi basıldı, darmadağın edildi. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor, HDP’nin direnişi de devam ediyor. O nedenle HDP ayaktadır, büyümektedir, güçlenmektedir” dedi.

PARTİ KAPATMA DAVASI

Partili seçilmişlerine açılan Kobanê Davası’na dair de konuşan Sancar, şunları söyledi; “HDP hakkında hukuktan, delilden yoksun Kobanê Kumpas davası açıldı. Partimiz hakkında siyasi intikam amaçlı kapatma davası açtılar. Bu da yetmedi, saldırılarını cinayetlere dönüştürdüler. İzmir İl binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi. Bütün bunlar yetmiyor her sabah bir ilimizde gözaltı haberi geliyor. Bunların hepsi iktidarı kesmiyor çünkü ne yaparsa yapsın HDP’ye diz çöktüremiyor, HDP’nin kararlı duruşunu durduramıyor. Davalar açıyor, olmuyor, baskılar yapıyor olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmayacak.

HDP’Yİ ÇÖKTÜREMEDİLER

Bu iktidar Çöktürme Planı’nda ısrar ettikçe kendisi çöküyor. Çözülüyor, çözüldükçe toplumu da yozlaştırmak istiyor. Bütün bunlara karşı birlikte mücadelenin önemini dile getirmeye devam edeceğiz. 4 Kasım demokrasinin kırıntılarını yok etme faşizmi inşa etme sürecidir. Başaramadılar, başaramayacaklar. Demokrasi, adalet ve barış mücadelesini durduramadılar. HDP’yi durduramadılar, diz çöktüremediler. Karşılarında duran HDP’yi gördükçe öfkelendiler, öfkelendikçe zayıfladılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama biz ne yaptığımızı biliyoruz. Onun için en güçlü siyasi aktör konumuna geliyoruz.

AKŞENER'E YANIT

HDP halkın içine, umut adresi olmaya, eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar, eski düzenin yani bugünkü iktidarın güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır. İktidarın gölgesi kurtarıcı olsaydı bu iktidarı kurtarırdı. Oysa iktidar her gün kaybediyor. Kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır. Karanlık kuyuya düşeceklerdir. Çünkü çürüyeceklerdir, unutulacaktır. Halkın hafızası demokrasi, özgürlük, refah istiyor. İktidar ne kadar aciz ise HDP’ye iktidar diliyle saldıranlarda o kadar acizdir. Eğer yalan söyleyecekseniz bile karşıdakine güven vermeyi yaratarak yapın bunu. HDP şuradadır, buraya konumlanmıştır demek üretecek söz bulamamak, kendisine söylenen itirazları, eleştirileri hazmedememek demektir.”

Ayrıntılar geliyor…
Sancar'dan Akşener'e yanıt: İktidar ne kadar aciz ise HDP'ye iktidar diliyle saldıranlarda o kadar acizdir
ABD Umman Denizi'nde İran tankerine el koymaya çalıştı
Türkiye Ankara’da öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan’ı konuşuyor! Acılı baba taciz olayını anlattı!
Korkunç patlamanın nedeni belli oldu!
1986'da nişanlandılar 35 yıl sonra evlendiler: Yıllarca kavuşmayı bekledim Allah’ım bugüne nasip etti
Konutta yüksek kiraları indirecek adım: Türkiye'de uygulanabilir mi?
Fondaş Cumhuriyet'in Berat Albayrak ve NUN Vakfı'nı hedef alan iftira dolu haberine 4 maddelik yanıt!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan TOGG açıklaması: Yakın zamanda başlayacak
ABD askerinin başına çuval geçiren 17 TGB’li gözaltına alındı
Millete hizmet yolunda 19 yıl
Adana’da yürekleri ağıza getiren olayla ilgili flaş gelişme! Uçağın önüne atlamışlardı
Meral Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
Başkan Erdoğan'dan girişimcilik mesajları!
New York'a Türk dostu belediye başkanı! Eric Adams seçimi kazandı
Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu: İşte Kasım 2021 kira artış hesaplaması
Pendik'teki binada patlama: 1 kişi yaralandı
TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
Amerikalı kadın komadan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı
TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
MİT'in Rus casuslarına operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Suikast talimatını görüntülü görüşmede aldı
Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'tan şaşırtan iPhone açıklaması!

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Türkiye'deki dolandırıcılık iddiasında flaş gelişme! Twitch açıklama yaptı

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

Yerli ve milli piyade tüfeğinin bu özelliği çok konuşulacak: Türkiye'de ilk ve tek oldu

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...