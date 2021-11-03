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S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı. Daily Sabah'a konuşan Türk askeri yetkilileri, 'S-400'lerin İncirlik üssüne getirildiği' iddiasını yalanladı

S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama
Ekleme: 3.11.2021 - 23:01 Güncelleme: 3.11.2021 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama
S-400 İDDİASI KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Bir ABD Savunma Bakanlığı yetkilisine dayandırılan haber de Türkiye'nin S-400 bataryalarını ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik üssüne getirdiği iddia edildi. Konu sosyal medyada kısa sürede gündem olmasının ardından güvenlik kaynakları söz konusu iddiayı yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.

Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye'nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü'ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti.

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S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiası! MSB kaynaklarından flaş açıklama
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