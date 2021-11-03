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Beyaz Gazete
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Putin, hipersonik Tsirkon füzesi için tarih verdi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eylül ayında ilk defa nükleer denizaltından fırlatma testi yapılan Tsirkon adlı hipersonik füzelerin önümüzdeki yıldan itibaren bu füzelerin Rus donanmasına teslim edileceğini açıkladı. Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada Tsirkon'u, ülkesinin yeni nesil 'rakipsiz' silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı.

Putin, hipersonik Tsirkon füzesi için tarih verdi!
Ekleme: 3.11.2021 - 21:41 Güncelleme: 3.11.2021 - 21:51 / Editör: Ozge Selin
Putin, hipersonik Tsirkon füzesi için tarih verdi!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı ve savunma sanayisi yetkilileri ile Soçi'de toplantı yaptı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN..."

Tsirkon füzesine yönelik testlerin tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Putin, "Tsirkon, denemeler sırasında hem kara hem de deniz hedeflerini su altı ve su üstü gemilerden isabetli şekilde vurdu. Önümüzdeki yıldan itibaren bu füzelerin Rus donanmasına teslim edilmesine başlanacak." dedi.

"ASKERİ TEKNOLOJİLER ORDUNUN YETENEKLERİNİ ARTIRDI"

Putin, Rus savunma sanayisindeki gelişmelere dair de değerlendirmelerde bulunarak, "Lazer, hipersonik, kinetik ve diğer silahların ülkemizde yaratılması, askeri teknolojiler alanında gerçek bir atılım haline geldi ve ordunun yeteneklerini önemli ölçüde artırdı." diye konuştu.

"YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI SON DERECE ÖNEMLİ"

Yapay zekanın Rus ordusuna yönelik silahların geliştirilmesinde son derece önemli olduğunu anlatan Putin, şöyle devam etti:

"Geleceğin silah sistemlerinin yaratılmasında yapay zeka teknolojilerinin kullanımı birinci önceliğe sahiptir. Yapay zeka teknolojilerinin personel ve silah komuta sistemlerinde, iletişim ve veri iletim araçlarında, ayrıca yüksek isabetli füzelerde daha aktif kullanılması gerekiyor.

İnsansız hava araçlarının yanı sıra derin deniz araçları üzerinde kontrol sağlanması ve gelişmiş robotik yapılarda da yapay zeka teknolojilerinin kullanılması son derece önemli."

Putin'in 2018'de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan Tsirkon'un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2 bin kilometre menzile sahip olduğu öne sürülmüştü.

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