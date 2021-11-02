Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e zorlu soru!

Duygu Çuhadar'ın sorduğu ve Osman Gökçek'in yanıtladığı, gündeme dair her detayın konuşulduğu Sürmanşet programı Beyaz TV ekranlarında izleyici ile buluştu.Osman Gökçek Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'tezkere'ye evet diyenler haindir' çıkışını değerlendirdi. Tezkereye evet oyu veren İttifat ortağı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına sessiz kalmasını eleştirdi.Gökçek: 'Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun tezkereye 'evet' diyenlere yaptığı hakarete karşı 'evet' oyu vermesine rağmen tepkisi. Bu durumda akıllara gelen soru şu. Akşener başkan olsa yurt dışından gelen sözlere göz mü yumacak. Sayın Devlet Bahçeli kendi siyasi partisi yüzde 5 oy da asla yüzde 30 alsa da duruşundan taviz vemiyor. 'Biz oy alabilmek için HDP ile biraraya gelemeyiz onlara karşı duruşumuz net' diyor.Ülkücü yemininde 'kaçanlardan olmayacağız, satanlardan olmayacağız' der. Bu kültürden yetişmiş olan bir siyasi partide duruş net belli oluyor. Kılıçdaroğlu 'evet oyu verenler ülkesine ihanet etmiş olur diyor. Sayın Akşener'e soruyorum buradan. 'Siz ülkenize ihanet edenlerden misiniz? Sadece oy için bildiklerine ses çıkarmayan bir kitle oluşmaya başladı.' diye konuştu.Osman Gökçek 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açılan Türkiye'nin yeni yüzü olan AKM hakkında muhalefetin yaratmaya çalıştığı algı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu; 'AKM onların hayaliydi. Kimse yapamadı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Buna karşın sadece belli sayıda sanatçı buna destek veriyor. AKM üzerinden gençlerin akıllarını zehirlediler. Sanki devlet Atatürk Kültür Merkezi'ni yok ediyor gibi bir algı yürüttüler. Buradan bizi izleyen Z kuşağına sesleniyorum. Bunlar iktidarı elde edebilmek için yalan söylemeyi mübah gören insanlar. Bu algıyı yapan sanatçılardan biri olan Meltem Cumbul'a buradan sormak istiyorum. Atatürk Kültür Merkezi açıldı. Sizden nedne bir teşekkür duyamıyoruz? Bunu İmamoğlu yapsaydı ne olurdu? Yapamazdı zaten daha otobüsleri çalıştıramıyor. Ama yapabilseydi teşekkür edillirdi.'