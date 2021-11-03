Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar
Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Şaşkına çeviren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.
Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.