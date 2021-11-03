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Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar

Bursa'da Tik-tok görüntüsü çekmek için okul duvarından çatıya tırmanan 2 çocuk hayatlarını hiçe saydı. Şaşkına çeviren anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:08 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Okul çatısında akılalmaz görüntü! Tik-Tok uğruna canlarını hiçe saydılar
Olay, merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi Hamam sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk Semiha Acar İmam Hatip Ortaokulu'nun duvarına çıkarak çatılara ulaştı.

Canlarını hiçe sayan çocuklar okul duvarından çatıya çıktılar. Tik-tok videosu çekmek isteyen çocukların bu anları bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Vatandaşlar yetkililerden, kimsenin canı yanmadan tedbir alınmasını bekliyor.
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