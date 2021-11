New York'a Türk dostu belediye başkanı! Eric Adams seçimi kazandı

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı. Türk dostu olarak bilinen Eric Adams, siyasete atılmadan önce 22 yıl Polis Departmanında görev yaptı ve başkomiserliğe kadar yükseldi.

New York kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimini Demokrat aday Eric Adams kazandı.New Yorklular kentin 110. belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. New York'un beş bölgesinden biri olan Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Cumhuriyetçi rakibi, sokak güvenliği için 'Koruyucu Melekler' adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarıştı.Resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı seçimini Adams kazandı.61 yaşındaki Adams, New York Belediye Başkanlığına seçilen ikinci siyahi Amerikalı oldu.