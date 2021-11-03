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Beyaz Gazete
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Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kandil'i yerle keysan edeceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, Suriye ve Irak tezkeresine SHP'nin hayır oyu verdiğini hatırlattı.

Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı!
Ekleme: 3.11.2021 - 16:33 Güncelleme: 3.11.2021 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı!
Türkiye'nin Suriye ve Irak'a asker göndermesine ilişkin tezkereye TBMM'de hayır diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yozgat'ta katıldığı bir programda terör yuvası Kandil hakkında kullandığı sözler Türkiye'nin gündeminde.

Kılıçdaroğlu'nun 'Terörle mücadeleyi bunlar gibi yapmayacağız. Söz veriyorum o Kandil denen terör yuvasını yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek, bilek işidir.' ifadeleri iktidardan da sert tepkiler aldı.

ENSONHABER'İ ALINTILAYIP CEVAP VERDİ

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepkilere neden olan bu tutarsız çıkışlarına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da tepki gösterdi.

Twitter'da Ensonhaber'in konuya ilişkin haberini alıntılayan Varank, Kılıçdaroğlu'na tezkereye CHP'nin hayır oyu verdiğini hatırlattı.

'HANİ MECLİS'TE HAYIR DEDİĞİNİZ TEZKERE'

Varank paylaşımında 'Kandil'i yerle yeksan etmek için bizim gibi sınır ötesi operasyon yapmanız lazım. Mehmetçiğimizi sınır ötesine gönderebilmek için de tezkere çıkarmanız lazım. Hani şu geçtiğimiz hafta mecliste hayır dediğiniz tezkerelerden…' ifadelerine yer verdi.

Varank'ın Kılıçdaroğlu'nun sergileiği bu tutarsız davranışları gözler önüne serdiği paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Yüzlerce kullanıcı, 'Kılıçdaroğlu'na kapak' yorumlarıyla destek verirken Varank'ın çıkışı bir anda gündem oldu.


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Mustafa Varank'tan Kılıçdaroğlu'na 'Kandil' cevabı!
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