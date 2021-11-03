MİT'in Rus casuslarına operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Suikast talimatını görüntülü görüşmede aldı

Rusya'a çalışan ve Türkiye'de yaşayan 'Abdulhakim' isimli muhalif Çeçen komutana suikast hazırlığındayken yakalanan 6 casusun planlarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. MİT ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçenler, peşlerinde olan kişileri deşifre etmek için ağustosta'Security Turkey' isimli bir Telegram grubu kurdu.Suikast şebekesi, Çeçen muhaliflerin grubuna sızdı. Çeçen muhaliflerin hesap üzerinden yaptıkları paylaşımlar, casusların da dikkatini çekti. 16 Aralık 2020'den beri Türkiye'de olanÇeçen kökenli Rusya vatandaşı Bislan Rasaev deşifre olmaktan korkunca, Çeçen muhaliflere yönelik İstanbul'da eylem arayışı için harekete geçti. Security Turkey hesabı, Türkiye'deki Çeçen muhaliflerin can güvenliği için MİT'in de radarındaydı.İKİ CASUS DAHA ÇIKTI6 kişilik casusluk şebekesinin bağlantılı olduğu isimlerin de ortaya çıkması, kamuoyuna yansımayan 2 Rus casusun akıbetini de gün yüzüne çıkardı. Tespitlere göre; şebeke lideriBislan Rasaev, Antalya'daki araştırmalarında Said Magamed Abdulaev isimli bir kişiden de yararlandı.Bu ismin, geçen martta, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklanan Khamzat Dokuev ve Badrudin Kımaev'in Antalya'daki araştırmalarında yararlandığı isim olduğu tespit edildi.Edinilen bilgilere göre Rasaev'e Antalya-İstanbul arasındaki gidiş dönüş seyahatlerinde silahlı koruma olarak Amir Yusupov (27) ve Rus vatandaşı Ravshan Akhmedov (48) eşlik etti. Bu iki şüpheli operasyonda gözaltına alınıp tutuklandı. Sorgulanan 6 şüpheli verdikleri ifadelerde ise Türkiye'de bir süredir iş kurmak ve ticaret yapmak için bulunduklarını öne sürdü.Rasaev ise ifadesinde hedefindeki Abdülhakim isimli Çeçen muhalifi tanıdığını ve aralarında şahsi bir anlaşmazlık olduğunu söyledi. Suikast talimatı aldığı iki isimden Adam Delimkhanov'la herhangi bir bağlantısı olmadığını söyleyen Rasaev, Kazbek Dukuzov'u ise kendisine bir sorunu çözmede yardımcı olması nedeniyle tanıdığını aktardı. 6 casustan Ravshan Akhmedov ise ifadesinde, Bislan Rasaev'in Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçenlerle arasında sorun olduğunu doğruladı. Akhmedov, 'Bislan'ın, Çeçenistan ve Rusya'da tanınan Adam Delimkhanov ve Kazbek Dukuzov ile görüntülü görüştüğünü gördüm. Bislan'ın Türkiye'de yaşayan muhalif Çeçenlerle arasında sorun vardı' dedi. Savcılık Bislan'ın Delimkhanov ve Dukuzov'dan suikast talimatını görüntülü görüşmede aldığını değerlendiriyor. Savcılığın tespitlerine göre Akhmedov ile Rasaev arasında olduğu iddia edilen ticari bir faaliyete dair herhangi bir belge de bulunamadı.