'Millete hizmet yolunda çalışacağız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.Başkan Erdoğan mesajında, "3 Kasım 2002'den beri yaptığımız gibi, #MilleteHizmetYolunda durmaksızın çalışmaya ve Milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.