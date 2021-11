Millete hizmet yolunda 19 yıl

Türkiye’nin idaresini 2002’de devralan AK Parti, 3 Kasım’da iktidarının 19’uncu yılını kutlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki AK Parti, geçen 19 yılda bir yandan vesayet odaklarıyla mücadele ederken diğer yandan hemen her alanda devrim niteliğinde adımlar attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 'Erdemliler Hareketi' ile 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, 3 Kasım'da önüne konulan her türlü engelleri aşarak sürdürdüğü iktidarının 19'ncu yılını kutlayacak. AK Parti, 3 Kasım 2002'deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyor. AK Parti bir yandan Türkiye'ye çağ atlatan kalkınma hamlelerini yaparken bir yandan da şer odaklarına karşı dimdik duruşuyla bir başarı öyküsü yazdı. 2002 seçimleriyle başlayan AK Parti iktidarı, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma kadar her alanda devrim niteliğinde adımlar attı. İşte AK Parti'nin 19 yılında yaşananlardan bazıları:VESAYET ODAKLARINA DİRENDİ: AK Parti 19 yıllık iktidarında vesayet odakları ile mücadele ile etti. AK Parti'den cumhurbaşkanı seçilmesini engellemek için alınan '367 kararı', Türk demokrasi tarihine 'e-muhtıra' olarak geçen 27 Nisan bildirisi, kapatma davası, 7 Şubat 2012'deki MİT krizi, 2013'te yaşanan Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık yargı-emniyet darbe girişimi ve son olarak 2016'da FETÖ'nün Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişimi olarak tarihe geçen 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteğini arkasına alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı ve dik duruşu sayesinde bertaraf edildi.YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM: Savunma sanayisinin millileştirilmesi yönünde büyük adımlar atılırken, bu kapsamda milli savaş gemisi (MİLGEM), Atak helikopteri, Temel Eğitim Uçağı (Hürkuş), modern piyade tüfeği, milli tank Altay, insansız hava aracı ANKA gibi projeler hayata geçirildi. Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan yerli İHA'lar, SİHA'lar, TİHA'lar üretildi.DEV PROJELER: Birçok büyük projeye imza atıldı. Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray hizmete açıldı. Türkiye ilk kez hızlı trenle tanıştı. Türkiye'nin dört bir yanına bölünmüş yollar yapıldı. Marmaray'a kardeş olan Avrasya tüneli açıldı. İstanbul boğazına 3'ncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü hizmete girdi.İLK 10 ÜLKE HEDEFİ: AK Parti döneminde Türkiye'nin IMF'ye olan borcu kapatıldı. Türk Lirası'ndan 6 sıfır atıldı. Milli para ağırlıklarından kurtuldu. Paradan 6 sıfır atılması ekonomide dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. İşsizlikte ve enflasyonda tek haneli rakamlar görüldü. Son dönemde pandemi etkisiyle tüm dünyayı etkileyen ekonomik krize rağmen Türkiye ekonomisini ayakta tutmayı başardı. AK Parti 2023'te Türkiye'yi ekonomide 'dünyanın en büyük 10 ülkesi' arasında taşıma hedefini de sürdürüyor.EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM: AK Parti döneminde eğitimde 4+4+4 eğitim sistemine geçildi. Okullarda ücretsiz ders kitapları dağıtıldı. Üniversiteye girişteki katsayı uygulaması kaldırıldı.YARGIDA DEVRİM: AK Parti döneminde yargı alanında önemli düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeler kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı getirildi. Kamuda ve eğitimde kılık kıyafet serbestliği getirildi.MİLLİ BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ: Milli Birlik ve Kardeşlik projesi kapsamında özel okullarda ana dilde eğitim serbestliği, anadilde savunma hakkı getirildi. Üniversitelerde farklı dil ve lehçelerde araştırmalar yapılması, enstitüler kurulması seçmeli ders konulmasının önü açıldı. Farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasına izin verildi.SAĞLIKTA DEV ADIM: Birçok ilde şehir hastaneleri açıldı. Aile hekimliği uygulaması başlatıldı. Randevulu sisteme geçildi, hastanelerdeki kuyruklar son buldu. Türkiye modern hastanelere kavuştu. Toplu konut hamlesi başlatılarak onbinlerce dar gelirli vatandaş ev sahibi yapılırken, muhtaç insanlara ulaşılarak her türlü sosyal yardım yapıldı.DIŞ POLİTİKA SÖZ SAHİBİ ÜLKE: Türkiye dış politikada bölgesinde ve dünyada söz sahibi ülke haline geldi. G20, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gibi birçok uluslar arası kuruluşlarda dönem başkanlığı yaptı. Afrika açılımı, Latin Amerika açılımı, Asya- Pasifik açılımlarıyla daha önce hiç gidilmeyen, ilişki kurulmayan birçok ülke ile ilişkiler kuruldu.TERÖRLE KESİNTİSİZ MÜCADELE: Yıllardır Türkiye'nin tehdit eden, çukur stratejisiyle Türkiye'yi iç kargaşaya sürüklemeye çalışan PKK terörüne darbe üzerine darbe indirildi. İçerde ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı mücadele verilirken, sınır ötesinde de terör örgütleri DEAŞ ve PKK'ya karşı Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı harekatları gerçekleştirildi.