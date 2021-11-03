Meral Akşener: HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.Meral Akşener, konuşmasında ziyaret için gitiği Siirt'te yaşanan Kürdistan meselesine değindi.'HDP, PKK İLE ARASINA MESAFE KOYMALI'Bir HDP çalışanının 'Burası Kürdistan' çıkışını hatırlatan Akşener, HDP ve terör örgütü PKK için 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum.' değerlendirmesinde bulundu.HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyleyen Akşener, 'Kürdistan söylemi terör örgütünün.' diye konuştu.ÖCALAN İÇİN 'SAYIN' İFADESİNİ KULLANDIAçıklamalarının devamında MHP Genel Başkanı ve PKK kurucusu Abdullah Öcalan'dan bahseden Akşener, 'Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki...' cümlesiyle dikkat çekti.ÖZÜR DİLEDİBunun üzerine uyarı alan Akşener, 'Demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim, Sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek. Yani dediysem hatırlamıyorum.' açıklamasında bulundu.