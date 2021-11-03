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Beyaz Gazete
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Mahkemeden esnafa güzel haber geldi! İşgalci değil kiracısınız

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘yenileyeceğiz’ bahanesi ile BELPA esnafını tesisten kovmak istedi. Esnafın başvurduğu mahkeme Büyükşehir Belediyesi’ne ‘olmaz’ dedi. Esnaf bir yıldır kapalı olan tesisin açılmasını istiyor.

Mahkemeden esnafa güzel haber geldi! İşgalci değil kiracısınız
Ekleme: 3.11.2021 - 18:39 Güncelleme: 3.11.2021 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
Mahkemeden esnafa güzel haber geldi! İşgalci değil kiracısınız
Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 1 yıl önce buz pateni tesisini mülkiyetin sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Büyükşehir Belediyesi, BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde kiracı olarak bulunan esnafı kapı dışarı etmek istedi. Esnafa tahliye yazısı gönderdi. Esnaf "Ekmeğimden olacağım" endişesi ile korkuya kapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, esnafın görüşme taleplerine karşılık vermedi. Mansur
Yavaş'ın "Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözünü unutması üzerine esnaf yargıya başvurdu. Ankara 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya Büyükşehri Belediyesi katılmadı. Mahkeme sonunda BELPA esnafa için 'Siz işgalci değil kiracısınız' kararı verdi.

ESNAF DERT YANDI

Mahkeme kararı ile esnaf rahat bir nefes aldı. Ancak esnaf bir yıldır kapalı olan tesis yüzünden iş yapamıyor. Tesisin bir önce açılmasını isteyen esnaf derdini SABAH'a anlattı: Cem Yücer: Büyükşehir kiracıları taciz etti. Kapıları bize kapadılar. Oysa biz sözleşme ile buradayız. İşgalci değiliz. Yatırımlarımız battı. İcralık, hacizlik olduk. Başkan Yavaş bizi 10 dakika dinlemedi. Zabıta kapalı dükkanıma bin lira ceza kesti. Tesis daha yeni tadilattan çıktı, çatısı son sistem yapıldı, soğutucuları buz yapan makine dairesinin elektrik tesisatı yeni değişti. Turan Kaya: Tesis 2019 Ekim ayında ABB'ne devrolduğunda çalışır durumdaydı. 6 yıl evvel bina güçlendirmesiyle beraber 6 milyon harcanarak çatısı komple değiştirildi. Buz borulama ve çiler grubu ve bordlar 1.5 milyon TL harcanarak yenilendi. 60 milyonluk bir projeden bahsediliyor. 60 milyona iki tane yeni tesis yapılır.

'OYUMU HELAL ETMİYORUM'

Deniz Balta: Ben Mansur Yavaş'a oy verdim. Rızkımla oynarlarsa oyum helal değildir. Vebali onların üstüne kalsın. BELPA Genel Müdür Yardımcısı Çağrı Durak, buz sistemleri firmasının sahibi Nevzat Doğan'ın da yanında çalışıyor. Doğan'ı 5 ay önce tesise getiriyor ve fizibilite yaptırıyor. Tesis çalışır durumdayken buraları yıktılar sırf Çağrı Bey bu tesisi tekrar yaptırsın, diye.

AK PARTİ'DEN ESNAFA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal: Şimdilerde 'Buraları sil baştan değiştireceğiz, tahliye edileceksiniz' türü psikolojik baskılar yapılıyor. Bunu kabullenmemiz mümkün değil. Bu iş bilmemekten ve art niyetten kaynaklanıyor. Koca tesis çürümeye terkedildi.
Mahkemeden esnafa güzel haber geldi! İşgalci değil kiracısınız
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