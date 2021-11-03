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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da toplanıyor! Gündem: 3. doz Biontech

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak. Gündemin en önemli maddesi ise 3. doz BioNTech aşılarının ne zaman ve kimlere uygulanacağı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 3.11.2021 - 10:20 Güncelleme: 3.11.2021 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30’da toplanıyor! Gündem: 3. doz BiontechKoronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Dün TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleri ile bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca, 2 doz Sinovac olanlarda Turkovac'ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı Faz-3 klinik çalışmasında 3 bin gönüllüye ihtiyaç olduğunu hatırlatarak, "Bugün itibarıyla bin kişiyi geçmiş oldu. Vatandaşlarımızı gönüllü olmaya davet ediyorum. Bununla ilgili 41 merkezde çalışma yapılıyor. Kendi aşımız kendi gücümüz. Acil kullanım onayı seri üretim için gerekiyor. Bunun için dediğim 3 bin gönüllüyle çalışmanın bitmesi gerekiyor. Ne kadar erken dönemde biterse acil kullanım onayıyla birlikte üretime geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızı hassasiyet gösterip bir an evvel gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.


'OKULLARIN KAPANMA DURUMU SALGINDAN OLMAZ'

Bakan Koca, okullarda rastgele PCR testi uygulamasında ilk sonuçların çıktığını belirterek, "Bunu belirli aralıklarla tekrarlamak istiyoruz. Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda yüzde 1,1'den yüzde 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi nedeniyle kapalı olabilme ihtimalini vatandaşımız düşünmemeli. Böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir; ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulunun da böyle bir gündemi söz konusu değil. Genel toplumda da kapanma gibi bir durum söz konusu olmayacak; ama vatandaşımız bildiğimiz tedbirleri ve aşılarını yaptırıyor olmalılar. Toplumsal bağışıklık elde edilmedikçe salgının üstesinden gelmemiz kolay olmayacak. Özellikle 60 yaş üzeri aşısız vatandaşımızın kalmamasını önemsiyoruz. Hala vefat edenlerin 60 yaş üzeri olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'12 YAŞ ALTINA AŞI GÜNDEMİMİZDE YOK'

Bakan Koca, 3'üncü doz Biontech aşısının ne zaman yapılacağı konusunun yarın Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söyledi. Bakan Koca, 12 ve 17 yaş arasına tercihe bağlı olarak aşıyı tanımladıklarını belirterek, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" dedi.


'EVLİLİK ÖNCESİ SMA TARAMASI İÇİN KİT İHALESİ BAŞLADI'

Bakan Koca, SMA hastalığında erken tanıyı önemsediklerini belirterek, "Ne kadar erken belirti olmadan tanı konursa tedavide başarınız o oranda arttığını biliyoruz. SMA hastalığının önlenmesi için evlilik öncesi taramayı önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de bu taramaya başlıyor olacağız. Bununla ilgili kit ihalesi başladı. Zannediyorum önümüzdeki haftalar bitmiş olur. Devamında bütün Türkiye'de evlilik öncesi SMA taraması yapılıyor olacak" dedi.

Bakan Koca, sağlıkçıların atama beklediğinin söylenmesi üzerine "Sayı netleşmedi ama bu ay içinde önümüzdeki birkaç hafta içinde hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili bir açıklama yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak" dedi.

'REFORM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK'

Bakan Koca, hekimlerin mesai saatlerinin düzenlenmesine ilişkin 81 ile gönderilen hükümlere uymayanların bir yaptırım ile karşılaşıp karşılaşmayacaklarının sorulması üzerine şöyle dedi:

"Genelgede açıkça ifade ettim. Biz asistanlarımızın iş yükümüzün farkındayız. Önümüzdeki dönemde özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi yani asistanlık eğitimi dahil olmak üzere reform niteliğinde bir takım yaklaşımlar içinde olacağız; sınav, eğitim ve çalışma şartları dahil olmak üzere. Akademik camiadaki hocalarımızla taraflarla bir araya geleceğiz. Bilim Kurulu oluşturup, alınacak kararların 4 ay sonraki sınav dahil olmak üzere uygulama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyordum. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de 24 saat 36 saat nöbetin ne demek olduğunu biliyorum. Ama artık 21'inci yüzyıldayız. Nitelikli eğitim kliniklerinin sayısını artırmak dahil, sınav sistemi dahil, çalışma saatleri dahil olmak üzere reform niteliğinde çalışmalarımız olacak" diye konuştu..

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