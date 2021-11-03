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İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji uyarısı! 5 gün etkili olacak

Son dakika Meteoroloji haberine göre İstanbul Valiliği Marmara Bölgesi’nde, 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiseleri nedeniyle uyarıda bulundu. İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 3.11.2021 - 16:47 Güncelleme: 3.11.2021 - 16:48 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji uyarısı! 5 gün etkili olacakSon dakika hava durumu haberine göre İstanbul'da Perşembe itibarıyla sis ve pus hadiseleri yaşanacak. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği de uayrıda bulundu.

4 KASIM'DAN 8 KASIM'A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Marmara Bölgesi'nde Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden 8 Kasım Pazartesi gününe kadar sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor." denildi.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; 4 Kasım Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının Bölge genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

SABAH VE GECE SİS VE PUSA DİKKAT

Bölgemizde genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Sis ve pus hadiselerinin 8 Kasım Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ UYARI!

Valilik'ten ayrıca "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz ediyor." ifadeleriyle uyarı geldi.
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