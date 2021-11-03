İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halinde ilerlediği esnada, telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın ise o anları cep telefonuna kaydetti. Taksicinin rahatlığı ise yok artık dedirtti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt'ta yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen birkadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu.Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeyebaşladı.Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasınamaske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunuindirdi. Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.