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İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi

Esenyurt’ta bir taksi sürücüsü seyir halinde ilerlediği esnada, telefonunda at yarışı açarak izlemeye başladı. Taksiye çocuğuyla binen kadın ise o anları cep telefonuna kaydetti. Taksicinin rahatlığı ise yok artık dedirtti.

Ekleme: 3.11.2021 - 11:26 Güncelleme: 3.11.2021 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'daki taksici pes dedirtti! Bir elinde direksiyon bir elinde ganyan takibi
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt'ta yaşandı. Çocuğuyla birlikte taksiye binen bir
kadın, taksi şoförünün seyir halinde at yarışı izlemeye başlamasıyla şoke oldu.

Bir eliyle direksiyonu tutan şoför, diğer eliyle yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye
başladı.

Trafiği tehlikeye atan sürücünün, araçta yolcu varken kendi maske takmayıp dikiz aynasına
maske takması ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu
indirdi. Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.
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