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İngiltere Parlamentosunda skandal talep: PKK Kürtleri temsil eden partidir terör listesinden çıkarılsın

İngiltere Parlamentosunun dün düzenlenen oturumunda terör örgütü PKK ile ilgili skandal talepler gündeme getirildi. Bazı İngiliz vekiller, ülkelerinin PKK'yı terör örgütleri listesinden çıkarmasını talep ederek "PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir." dedi.

İngiltere Parlamentosunda skandal talep: PKK Kürtleri temsil eden partidir terör listesinden çıkarılsın
Ekleme: 3.11.2021 - 20:04 Güncelleme: 3.11.2021 - 20:11 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Parlamentosunda skandal talep: PKK Kürtleri temsil eden partidir terör listesinden çıkarılsın
İşçi Partisi, Muhafazakar ve SNP vekillerinden oluşan bir grup, İngiltere Parlamentosunda terör örgütü PKK konusunu gündeme getirdi.

Belçika Yüksek Mahkemesi'nin PKK'yı ‘terör örgütü listesi'nden çıkarma kararına atıf yapan İngiliz vekiller, ülkelerinin PKK ile ilgili değerlendirmesini gözden geçirmesi istedi.

PKK VE HDP'YE ARKA ÇIKTILAR
'PKK, Kürt halkını temsil eden bir partidir.' diyen vekiller ayrıca terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye baskı yapıldığını söyledi.

İNGİLTERE LİSTEYE 2001'DE EKLENDİ
İngiltere, 2001 yılında PKK'yı “terör listesi”ne eklemiş ve örgütü, “Türkiye'nin güneydoğusunda bağımsız bir Kürt devleti arayan ayrılıkçı bir hareket” olarak tanımlamıştı.

PKK ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin de “terör örgütleri listesi”nde yer alıyor.
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İngiltere Parlamentosunda skandal talep: PKK Kürtleri temsil eden partidir terör listesinden çıkarılsın
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