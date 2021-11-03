İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı! 'Dosta güven, düşmana korku'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanma görüntülerini paylaştı.'DOSTA GÜVEN DÜŞMANA KORKU'Altun, makam aracından inen Erdoğan'ın, kendisini uğurlamak üzere havalimanına gelen tören kıtasını selamlarken çekilen görüntüsü ile birlikte 'Dosta güven düşmana korku' mesajını paylaştı.Başkan Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından karşılandı.TWİTTER'DAN PAYLAŞILDIVali Vasip Şahin, eşi Emine Erdoğan ile birlikte uçaktan inen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarken çekilen fotoğrafları, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'dan Ankara'ya dönüşlerinde karşıladık' notuyla Twitter hesabından paylaştı.