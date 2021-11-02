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Beyaz Gazete
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İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

Ankara'da tacize uğradıklarını syöleyen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğuna yardım etmek isteyen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası kaçtıktan sonra yakalanan 17 yaşındaki iki zanlı tutuklandı.

Ekleme: 2.11.2021 - 20:50 Güncelleme: 3.11.2021 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!
Ankara'da tacize uğradıkları öne sürülen 2 kız çocuğuna yardım etmek isteyen Haydarcan Kılıçdoğan, bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, geçen hafta pazar günü Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde meydana geldi.

Kafede doğum gününü kutlayan 12 ve 13 yaşlarındaki iki kız çocuğu, tacize uğradıklarını söyleyerek Haydarcan Kılıçdoğan'dan yardım istedi.

Kılıçdoğan, kızları taciz ettiği ileri sürülen Mert T. ile Yunus H'yi uyarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kılıçdoğan 17 yaşlarındaki iki şüpheli tarafından 6 yerinden bıçaklandı.

Çağrılan ambulansla Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haydarcan Kılıçdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Mert T. ile Yunus H. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'TACİZCİ KURBANI OLDU'

Haydarcan Kılıçdoğan'ın çocukluk arkadaşı Kadir Güreşir, 'Arkadaşım evine doğru giderken 2 tane kız çocuğu kafede doğum günlerini kutlarken yanına gelip, sarkıntıya uğradıklarını söyleyerek yardım istiyor. Arkadaşım 'ayıp değil mi, niye böyle yapıyorsunuz' derken 2 kişi bıçakla saldırmaya başlıyorlar' dedi.

Zanlıların olay sonrası kaçtığını söyleyen Güreşir, 'Kalbine ve böbreğine aldığı bıçak darbesi ile yere yığılıp kalıyor. Hastanede bu sabah hayatını kaybediyor. Yani tacizcileri engellemek isterken, tacizci kurbanı oluyor' diye konuştu.

'KIZLARIN AİLELERİ ACIMIZI PAYLAŞTI'

Haydarcan Kılıçdoğan'ın dayısı ise, kızların ailelerinden destek gördüklerini belirterek '2 gün ölümle pençeleşti, maalesef bu sabah hayata veda etti. Haydarcan, tanımadığı insanlara yardım ederken canından oldu. Kızların aileleri yanımıza gelerek 'birlikteyiz' dedi, acımızı paylaştılar. 'Gerçekten Haydarcan bizim kızlarımız için canından oldu' dediler' ifadelerini kullandı.
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