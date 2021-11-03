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Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL

Esnafa 2022’de 28, 2023’te 30, 2024’te 32 milyar olmak üzere 3 yılda toplam 90 milyar TL Hazine destekli finansman sağlanacak. Aynı dönemde kooperatiflerin desteklenmesi için de 80 milyon lira aktarılacak.

Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL
Ekleme: 3.11.2021 - 09:34 Güncelleme: 3.11.2021 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL
Salgınla mücadelede olumsuz etkilenen esnafa 9 milyar liranın üzerinde hibe, gelir kaybı, kira desteği veren hükümet, 2022'de de 28 milyar liralık hazine garantili kredi sağlayacak. Bu yıl esnafa sağlanan hazine destekli kredi miktarı da 47 milyar 300 milyon liraya ulaştı. Bu destek 2023'te 30 milyar lira, 2024'te 32 milyar liraya çıkacak.

Böylece üç yıllık bütçe döneminde esnafa sağlanan hazine destekli kredi tutarı 90 milyar liraya ulaşacak. Kooperatiflerin desteklenmesi programı kapsamında bu yıl 14.5 milyon lira
olmak üzere gelecek üç yıllık dönemde 80 milyon liraya yakın destek sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 bütçesine göre gelecek yıl iç ticareti güçlendirecek, esnafın rekabet
gücünü artıracak yeni uygulamalar devreye girecek. Bunlardan bazıları şöyle:

ELEKTRONİK ÇEK ARTIYOR

Elektronik çek ve bono kullanım oranı gelecek yıl yüzde 25'e, 2023'te yüzde 35'e 2024 yılında da yüzde 40'a ulaşacak. Güven damgası alan e-ticaret sitesi sayısı gelecek yıl 250 olmak üzere üç yıllık dönemde bin 300'e ulaşacak. Yurt dışı birim, marka ve tanıtım destek programı kapsamında desteklenen şirket sayısı gelecek yıl 770'ye, 2023'te de 775'e çıkacak.

Mal ve hizmet ihracatına yönelik Turquality ve marka programları kapsamında desteklenen marka sayısı 2022'de 365 bir sonraki yıl da 380'e ulaşacak. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri iş hacmi gelecek yıl 20 milyar dolara, 2023'te 25, 2024'te de 26 milyar dolara ulaşacak. Türk markaların dünya markalarına dönüştürülmesi için yeni destek mekanizmaları devreye girecek.

KÜMELENME DESTEĞİ

Firmaların ihracata yönlendirilmesi amacıyla yurtdışında yerleşik teknolojiye sahip şirket satın alma-danışmanlık ve kredi faiz desteği sağlanacak. Uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi kapsamında kümelenme projeleri desteklenecek. Firmaların tedarik zincirinde etkin tedarikçi olarak katılımını teşvik için bu kapsamdaki harcamaları Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri ile desteklenecek. Hal kayıt sistemi mobil uygulamasına ilgi artıyor. Bu yıl mobil uygulamayı indirme sayısı 200 bini geçti.

Gelecek yıl da bu sayının 225 bine ulaşması bekleniyor. İhracat yapan esnaf sayısındaki artış gelecek yıl yüzde 10 artacak. E-ticaret hacmi bu yılın sonu itibariyle 270 milyar liraya
ulaşırken gelecek yılki hedef ise 300 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe verilerine göre 2023 için 350 milyar, 2024 için de 400 milyar lira öngörüldü. Sabah'ta yer alan habere göre,
perakende pazarında e-ticaretin oranının gelecek yıl yüzde 8.5'e çıkması tahmin ediliyor.
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