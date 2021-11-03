  • USD: 9,52 - 9,53
  • EURO: 11,04 - 11,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Suriye ve Irak tezkerelerine hayır denmesinin utanç verici olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun aksine asıl hayır diyenlerin ihanet içinde olduğunu söyledi.

Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi
Ekleme: 3.11.2021 - 09:50 Güncelleme: 3.11.2021 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi
CNN Türk'te Başak Şengül'ün moderatörlüğünü yaptığı Akıl Çemberi'nde, TBMM'den geçen Irak ve Suriye tezkereleri de masaya yatırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEZKERE ELEŞTİRİSİ
Programın konuklarından kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, tezkereye hayır diyen ve evet denmesini "vatana ihanet" olarak yorumlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi.

"AYIPLARINI KAPATMAK İÇİN BAĞIRIYORLAR"
Bayrakçı, tezkerelerin açıkça terörle mücadeleye karşı hazırlığı amaçladığının bilinmesine karşın evet diyemeyenlerin, kendi ayıplarını kapatmak için seslerini yükselttiklerini belirterek şunları söyledi:

"SEÇMEN BUNU YER Mİ"
"Sınırımıza kurdurulmak istenen PKK devletine yeltenenlere iki tokat atmak için verilen bir tezkeredir. Basbas bağırmayla milleti kandıramazsınız. Bu tezkereye birileri evet diyemiyorsa, kendi ayıbını kapatmak için abuk sabuk bağırıyor. Seçmen bunu yer mi?


"KILIÇDAROĞLU, AMAN HDP'Yİ KAYBETMEYELİM PANİĞİNDE"
Kemal Kılıçdaroğlu süper zeka planları doğrultusunda, aman HDP'yi kaybetmeyeyim paniğinde.. Halbuki haberi yok, HDP'nin 8-10 puanını kendine yaklaştırıacak, onun dışında da herkesi kaybedecek. Farkında değil. Bir de utanmadan, yalanlar uydurarak, 'Bu tezkereye evet diyen vatan hainidir' diye laflar konuşuyorsunuz.


"HDP İLE KOL KOLA GİR, SHP GİBİ OLURSUN"
Aklı sıra İyi Parti'ye şu mesajı veriyor: 'İstersen git, bak ben HDP ile 35'i buluyorum'.. Bulamazsın! Senin 25'in konsolide değil. HDP ile gir bakayım bu şekilde kol kola. SHP, 1993'te Meclis'e HDP milletvekillerini soktu diye 30'dan 3'e düştü. Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun. Yaptığı ayıbı süslemeye çalışıyor."



"HDP'YE HOŞ GÖRÜNMEK İÇİN HAYIR DEDİLER"
"Gerçek şudur. Bu devlet, güneyine bir PKK devleti kurdurmamak için gerekirse ABD'nin de onun da bunun da oyununu bozar, oraya da girer, şamarı da basar. Bunun eveti hayırıdır. Siz buna, sırf HDP'ye hoş görünmek için hayır diyeceksiniz, sonra da bunu süslemek için yalanlar uyduracaksınız. Hadi oradan.


"ASIL HAYIR DİYENLER, CUMHURİYET'E İHANET ETMİŞTİR"
İşte bu sebeplerle 11 yıldır mağlubiyet rekorları kırdı Kılıçdaroğlu. Tezkere olayı, boşuna tartışılan, tartışıldıkça utandığım bir şeydi. Asıl buna hayır diyenler, Cumhuriyet'e karşı hıyanette bulunmuştur."

TÜİK Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı!
TÜBİTAK araştırmacısı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın şüpheli ölümünde dikkat çeken 27 detayı!
MİT'in Rus casuslarına operasyonunda detaylar ortaya çıktı: Suikast talimatını görüntülü görüşmede aldı
Ahmet Davutoğlu: Osman Kavala serbest kalacak
Cem Yılmaz'dan HDP'li Selahattin Demirtaş ve 'Kızıl Soros' Osman Kavala'ya destek! 'Bir ülkede böyle şeyler olmamalı'
Kene popülasyonu patlama yapabilir!
Hakan Bayrakçı'dan CHP'ye tezkere tepkisi
AK Parti'nin masasındaki Z kuşağı anketi!
Hazine destekli kredi: Esnafa 3 yılda 90 milyar TL
Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz
CHP'li Kuşadası Belediyesi'nden 'atık sakızlardan heykel' sergisi
İç savaş an meselesi
Denizin ortasında, ölümün kıyısında! Türkiye 'DUR' dedi
Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e zorlu soru!
Türkiye'yi hedef alan haberi paylaşan İsrail Büyükelçiliği özür diledi: Siber saldırıya maruz kaldık
HDP de PKK'yla aynı cümlelerle CHP'yi uyardı: Destek yoksa iktidar olamazsın
Bakan Pakdemirli, Kılıçdaroğlu'nun asılsız 'TMO' iddialarına yanıt verdi
Ekrem İmamoğlu'nun 'Metroda internet var' yayınında internet kesildi
İtalyan basınından G20 değerlendirmesi: Zirvenin galibi Erdoğan
İstanbul'da sağnak yağmur trafik yoğunluk haritasını kırmızıya çevirdi
NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

Dünyada tek Sivas’ta açılıyor

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

İki kızın yardımına koştu, tacizcileri engellemek isterken öldürüldü!

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Frances Haugen: Mark Zuckerberg, Meta CEO'luğundan istifa etmeli

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...

2021 Kasım ayı sıfır araba fiyatları güncellendi! İşte Kasım ayı sıfır otomobil fiyatları...