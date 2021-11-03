Fondaş Cumhuriyet'in Berat Albayrak ve NUN Vakfı'nı hedef alan iftira dolu haberine 4 maddelik yanıt!

CHP'nin fondaş medyası Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, dün "Berat Albayrak'ın arazi dosyası yargı önünde" şeklindeki yazısında yalan ve iftiraları peş peşe sıraladı. AK Parti MKYK Üyesi ve Avukat İsa Sinan Göktaş, bugün Cumhuriyet'in iddialarına yanıt veren açıklamasında "Cumhuriyet gazetesinde 1.11.2021 tarihinde yayımlanan “Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası” başlıklı haber tamamen asılsız ve iftiradan ibarettir." diyerek gerçekleri madde madde sıraladı. Açıklamada "Hukuka aykırı hiçbir işlem olmaksızın, ücreti karşılığında vakfa kiralanan yerler, haberde sanki Sn. Berat Albayrak'ın şahsına tahsis edilmiş ve savcılıkta kendisi adına soruşturma dosyası oluşturulmuş gibi servis edilmiştir. Sadece bu durum bile; niyetin, hakkın yerine gelmesi veya hukukun uygulanmadı olmadığını göstermektedir. Maksat; çamur at izi kalsın mantığı ile bir süredir milli ve manevi değerlere saygılı vakıf kuruluşlarına yönelik sürdürülen algı kampanyasına, bir yenisini daha eklemekten ibarettir. Gerçek ise, Sn. Berat Albayrak'ın şahsıyla ilgili böyle bir şikayet ve inceleme söz konusu değildir. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın meselinin "yapılan işlem hukuksuz" şeklinde servis edilmesi, haberin hukuk ciddiyetinden de ne denli yoksun ve art niyetli olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi

Çamur medyasının önde gelen markası Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Eski Hazine veMaliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve NUN Vakfı'nı hedef alan bir habere imza atarak "İBB'yeait araziyi AK Parti döneminde çok ucuza nasıl kapattı" şeklinde bir iftirayı gündemegetirdi.AK Parti MKYK Üyesi ve Avukat Sinan Göktaş, Cumhuriyet'in iddialarına yanıt verdi, "iddialartamamen asılsız ve iftiradan ibarettir" dedi.Göktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:Açıklamaya konu haberde; "Kiptaş A.Ş. tarafından NUN Okulları'na usulsüz arazitahsis edildiği üzerinde kaçak yapıların olduğu ve amacının dışında kullanıldığı"şeklinde gazetecilik etiğinden uzak tamamı yalan ve iftiradan ibaret iddialarda bulunulmuştur.NUN Vakfı'nın sahibi olduğu NUN Okulları; sorgulayan, araştırmacı ve çevresine duyarlı,bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumudur. Bu kurum, uluslararasıstandartlarda akredite edilmiş eğitim programına sahip; ülkesine ve insanlığa fayda sunmayahazırlanan, yerli ve milli değerlerini tanıyan, sahip çıkan ve yükselten nesiller yetiştirmeyikendisine amaç edinmiş ve fikri hür vicdanı hür nesillerin yetişmesi için bir grup eğitimgönüllüsünün adanmışlığı ile kurulmuştur. Ülkemizin sayılı Uluslararası Bakalorya sistemokullarından olan NUN Okulları; kar amacı gütmeyen öğrenci nüfusunun yaklaşık %50'siniburslu okutan ve bu sebeple kamu yararına eğitim veren vakıf statüsü kazanmış güzide birkurumdur. Sahip olduğu entelektüel birikimi yüksek akademik kadrosu ile ve uluslararasıstandartlardaki fiziksel donatıları ile ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen farkısosyoekonomik statülere sahip öğrencileri sosyal adalet ilkesini merkeze alarak ortakpaydada buluşturmaktan gurur duymaktadır. Bu model Türkiye'mizin vakıf okul modellemesiiçin de nadide örneklerden birini teşkil etmektedir.Sağladığı yüksek burs miktarı ile tam bir vakıf misyonu güden, kazandığı burs sürekliliğine veeğitim altyapısını güçlendirmeye ayıran NUN Okulları'nı hedef alan haberde, pek çok doğruolmayan malumat alt alta sıralanmış ve bir algı mühendisliği gerçekleştirilmiştir.1. NUN Okulları'nın kurulu olduğu alanın tamamının Kiptaş A.Ş. tarafından tahsisedildiği algısı oluşturulmaya çalışılsa da bu kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.2. NUN Okulları eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamını (ilkokul binası, ortaokulbinası, lise binası, yurt binaları, vakıf binası, idari binalar, kütüphane, yemekhanevb.) özel mülkte devam ettirmektedir.3. Kampüs alanlarını birbirine bağlayan orman alanı ise Türkiye'nin her yerindeherkes tarafından öğrenebilecek benzer bedel karşılığında Kiptaş A.Ş'den bedelikarşılığında kiralanmıştır. Bu kiralamalarda esas olan orman alanının bakımınınkiralama süresince sağlanması, bu anlamda kamu üzerinden bir yükün alınması,bu alanın orman vasfına zarar verilmemesine özen gösterilmesidir.4. Bu alanda ormanı dokusunu, ağaç sayısını korumakla kalmayan NUN Vakfı, heryıl ayırdığı yatırım bütçesi ile burada ağaçlandırmayı arttırmaya ve ekolojik dengeve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamaya büyük önem vermektedir.Yukarıdaki detaylı izahtan da anlaşılacağı üzere, hukuka aykırı hiçbir işlem olmaksızın, ücretikarşılığında vakfa kiralanan yerler, haberde sanki Sn. Berat Albayrak'ın şahsına tahsis edilmişve savcılıkta kendisi adına soruşturma dosyası oluşturulmuş gibi servis edilmiştir. Sadece budurum bile; niyetin, hakkın yerine gelmesi veya hukukun uygulanmadı olmadığınıgöstermektedir. Maksat; çamur at izi kalsın mantığı ile bir süredir milli ve manevi değerleresaygılı vakıf kuruluşlarına yönelik sürdürülen algı kampanyasına, bir yenisini daha eklemektenibarettir. Gerçek ise, Sn. Berat Albayrak'ın şahsıyla ilgili böyle bir şikayet ve inceleme sözkonusu değildir. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın meselinin "yapılan işlem hukuksuz"şeklinde servis edilmesi, haberin hukuk ciddiyetinden de ne denli yoksun ve art niyetliolduğunu göstermektedir.Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iddiaları ortaya atan gazetecinin yalan ve iftirayı bu kadarkanıksamış olmasına artık şaşırmıyoruz. Büyük bir başarı ile eğitim hayatına katkıda bulunanNUN Okulları'na ve eğitim hayatında devam eden çocuklarımızın yararına bedeli karşılığıkiralanan alanlar üzerinden gerçekleştirilen bu maksatlı haberi milletimizin takdirinesunuyoruz