Fondaş Cumhuriyet'in Berat Albayrak ve NUN Vakfı'nı hedef alan iftira dolu haberine 4 maddelik yanıt!
CHP'nin fondaş medyası Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, dün "Berat Albayrak'ın arazi dosyası yargı önünde" şeklindeki yazısında yalan ve iftiraları peş peşe sıraladı. AK Parti MKYK Üyesi ve Avukat İsa Sinan Göktaş, bugün Cumhuriyet'in iddialarına yanıt veren açıklamasında "Cumhuriyet gazetesinde 1.11.2021 tarihinde yayımlanan “Berat Albayrak’ın savcılıktaki dosyası” başlıklı haber tamamen asılsız ve iftiradan ibarettir." diyerek gerçekleri madde madde sıraladı. Açıklamada "Hukuka aykırı hiçbir işlem olmaksızın, ücreti karşılığında vakfa kiralanan yerler, haberde sanki Sn. Berat Albayrak'ın şahsına tahsis edilmiş ve savcılıkta kendisi adına soruşturma dosyası oluşturulmuş gibi servis edilmiştir. Sadece bu durum bile; niyetin, hakkın yerine gelmesi veya hukukun uygulanmadı olmadığını göstermektedir. Maksat; çamur at izi kalsın mantığı ile bir süredir milli ve manevi değerlere saygılı vakıf kuruluşlarına yönelik sürdürülen algı kampanyasına, bir yenisini daha eklemekten ibarettir. Gerçek ise, Sn. Berat Albayrak'ın şahsıyla ilgili böyle bir şikayet ve inceleme söz konusu değildir. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın meselinin "yapılan işlem hukuksuz" şeklinde servis edilmesi, haberin hukuk ciddiyetinden de ne denli yoksun ve art niyetli olduğunu göstermektedir." ifadelerine yer verildi
Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı ve NUN Vakfı'nı hedef alan bir habere imza atarak "İBB'ye
ait araziyi AK Parti döneminde çok ucuza nasıl kapattı" şeklinde bir iftirayı gündeme
getirdi.
AK Parti MKYK Üyesi ve Avukat Sinan Göktaş, Cumhuriyet'in iddialarına yanıt verdi, "iddialar
tamamen asılsız ve iftiradan ibarettir" dedi.
Göktaş'ın yaptığı açıklama şu şekilde:
Açıklamaya konu haberde; "Kiptaş A.Ş. tarafından NUN Okulları'na usulsüz arazi
tahsis edildiği üzerinde kaçak yapıların olduğu ve amacının dışında kullanıldığı"
şeklinde gazetecilik etiğinden uzak tamamı yalan ve iftiradan ibaret iddialarda bulunulmuştur.
NUN Vakfı'nın sahibi olduğu NUN Okulları; sorgulayan, araştırmacı ve çevresine duyarlı,
bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir eğitim kurumudur. Bu kurum, uluslararası
standartlarda akredite edilmiş eğitim programına sahip; ülkesine ve insanlığa fayda sunmaya
hazırlanan, yerli ve milli değerlerini tanıyan, sahip çıkan ve yükselten nesiller yetiştirmeyi
kendisine amaç edinmiş ve fikri hür vicdanı hür nesillerin yetişmesi için bir grup eğitim
gönüllüsünün adanmışlığı ile kurulmuştur. Ülkemizin sayılı Uluslararası Bakalorya sistem
okullarından olan NUN Okulları; kar amacı gütmeyen öğrenci nüfusunun yaklaşık %50'sini
burslu okutan ve bu sebeple kamu yararına eğitim veren vakıf statüsü kazanmış güzide bir
kurumdur. Sahip olduğu entelektüel birikimi yüksek akademik kadrosu ile ve uluslararası
standartlardaki fiziksel donatıları ile ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen farkı
sosyoekonomik statülere sahip öğrencileri sosyal adalet ilkesini merkeze alarak ortak
paydada buluşturmaktan gurur duymaktadır. Bu model Türkiye'mizin vakıf okul modellemesi
için de nadide örneklerden birini teşkil etmektedir.
Sağladığı yüksek burs miktarı ile tam bir vakıf misyonu güden, kazandığı burs sürekliliğine ve
eğitim altyapısını güçlendirmeye ayıran NUN Okulları'nı hedef alan haberde, pek çok doğru
olmayan malumat alt alta sıralanmış ve bir algı mühendisliği gerçekleştirilmiştir.
1. NUN Okulları'nın kurulu olduğu alanın tamamının Kiptaş A.Ş. tarafından tahsis
edildiği algısı oluşturulmaya çalışılsa da bu kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
2. NUN Okulları eğitim-öğretim faaliyetlerinin tamamını (ilkokul binası, ortaokul
binası, lise binası, yurt binaları, vakıf binası, idari binalar, kütüphane, yemekhane
vb.) özel mülkte devam ettirmektedir.
3. Kampüs alanlarını birbirine bağlayan orman alanı ise Türkiye'nin her yerinde
herkes tarafından öğrenebilecek benzer bedel karşılığında Kiptaş A.Ş'den bedeli
karşılığında kiralanmıştır. Bu kiralamalarda esas olan orman alanının bakımının
kiralama süresince sağlanması, bu anlamda kamu üzerinden bir yükün alınması,
bu alanın orman vasfına zarar verilmemesine özen gösterilmesidir.
4. Bu alanda ormanı dokusunu, ağaç sayısını korumakla kalmayan NUN Vakfı, her
yıl ayırdığı yatırım bütçesi ile burada ağaçlandırmayı arttırmaya ve ekolojik denge
ve sürdürülebilir yaşama katkı sağlamaya büyük önem vermektedir.
Yukarıdaki detaylı izahtan da anlaşılacağı üzere, hukuka aykırı hiçbir işlem olmaksızın, ücreti
karşılığında vakfa kiralanan yerler, haberde sanki Sn. Berat Albayrak'ın şahsına tahsis edilmiş
ve savcılıkta kendisi adına soruşturma dosyası oluşturulmuş gibi servis edilmiştir. Sadece bu
durum bile; niyetin, hakkın yerine gelmesi veya hukukun uygulanmadı olmadığını
göstermektedir. Maksat; çamur at izi kalsın mantığı ile bir süredir milli ve manevi değerlere
saygılı vakıf kuruluşlarına yönelik sürdürülen algı kampanyasına, bir yenisini daha eklemekten
ibarettir. Gerçek ise, Sn. Berat Albayrak'ın şahsıyla ilgili böyle bir şikayet ve inceleme söz
konusu değildir. Hiçbir mahkeme kararı olmaksızın meselinin "yapılan işlem hukuksuz"
şeklinde servis edilmesi, haberin hukuk ciddiyetinden de ne denli yoksun ve art niyetli
olduğunu göstermektedir.
Açıkça belirtmek isteriz ki, bu iddiaları ortaya atan gazetecinin yalan ve iftirayı bu kadar
kanıksamış olmasına artık şaşırmıyoruz. Büyük bir başarı ile eğitim hayatına katkıda bulunan
NUN Okulları'na ve eğitim hayatında devam eden çocuklarımızın yararına bedeli karşılığı
kiralanan alanlar üzerinden gerçekleştirilen bu maksatlı haberi milletimizin takdirine
sunuyoruz