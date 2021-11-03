Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin 'hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'evet' oylarıyla kabul edildi.HDP ile birlikte tezkereye 'Hayır' oyu veren CHP'ye bir tepki de, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılan eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den geldi.'İLERİDEKİ BİR İSTİKRARSIZLIĞA İŞARET ETMEKTEDİR'Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye tezkeresine 'evet' oyu verdiklerini anımsattı. CHP'nin, HDP ile olan ilişkisi nedeniyle Irak ve Suriye tezkeresine 'ret' oyu verdiğini kaydeden Çelebi, 'Böyle temel bir konuda Millet İttifakı'nın anlaşamaması, ilerideki bir istikrarsızlığa işaret etmektedir.' ifadesini kullandı.'CHP BİR AN EVVEL KENDİ AYARLARINA DÖNMELİDİR'Bir gazetecinin, 'Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP'ye tezkerelere 'ret' oyu verdiği için teşekkür etti. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?' sorusuna ise Çelebi, 'Karasu'nun, Kandil'in ne dediği bizim için önem arz etmiyor. Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir.' yanıtını verdi.