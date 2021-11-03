Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu: İşte Kasım 2021 kira artış hesaplaması
TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verisini duyurmasıyla Kasım 2021 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Ekim ayı enflasyon oranı sonrası kira artış hesaplaması…
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,09 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.
Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
KASIM 2021 KİRA ARTIŞ HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %17,09
Kasım Ayı Kira Artış Tutarı: 170,9 TL
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.170,9 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 170,9 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.170,9 TL lira olarak gerçekleşecek.