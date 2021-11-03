Enflasyon sonrası kira artış oranı belli oldu: İşte Kasım 2021 kira artış hesaplaması

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira zammı Kasım ayı için yüzde 17,09 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? Haberin detayında...KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 17,09 OLDUTürkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Kasım ayı kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 17,09 olarak gerçekleşti.Ekim ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:KASIM 2021 KİRA ARTIŞ HESAPLAMAÖrnek Konut Kirası: 1.000 TLKira Artış Oranı: %17,09Kasım Ayı Kira Artış Tutarı: 170,9 TLKasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.170,9 TLAçıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 170,9 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.170,9 TL lira olarak gerçekleşecek.