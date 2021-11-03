Doğu Akdeniz’de 8 ülke Türkiye’ye karşı tatbikatta! Gözdağı vermeye kalktılar

Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları nedeniyle yaşanılan gerilim artarken, Kıbrıs'ın güneyinde 8 ülkenin katıldığı tatbikat dikkat çekti.Rum basınında yer alan habere göre, "NEMESİS 2021" isimli çok uluslu tatbikat, Rum yönetiminin tek yanlı ilan ettiği MEB'in 1, 2, 8 ve 9 numaralı parsellerinde icra edildi.8 ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI TATBİKATTATatbikata, Rum yönetiminin yanı sıra, Yunanistan, Fransa, Birleşik Krallık, ABD, İsrail, İtalya ve Mısır katıldı. Tatbikatın sevk ve idaresinin, Larnaka'daki Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapıldığını duyuruldu.Tatbikata ilişkin açıklamalarda bulunan Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, NEMESİS tatbikatının sekizinci kez yapıldığını ve öncelikle katılımcılar arasındaki iş birliği ve koordinasyonu hedeflediğini söyledi.Rum Enerji Bakanı Natasa Pilides ise Rum yönetiminin ilan ettiği sözde MEB içinde tek taraflı olarak yürütülen ve pandemi nedeniyle ertelenen hidrokarbon arama çalışmalarının bu yılın sonuna kadar yeniden başlayacağını iddia etti.SAVAŞ UÇAKLARI VE GEMİLER KATILDITatbikatta, hidrokarbon platformlarına terör saldırısını göğüsleme, şüpheli gemileri denetleme, gemilerde yangın söndürme, yaralıların kurtarılması ve hava yoluyla taşınması, terk edilen platformdan toplu tahliye ve deniz kirliliğini göğüsleme senaryoları icra edildi.