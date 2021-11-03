Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asılsız iddialar hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyadaki paylaşımlara ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahıs tespit edilmiş, haklarında gerekli yasal işlemler/çalışmalar başlatılmıştır."